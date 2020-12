Corretores das categorias Blue, Premium e Exclusive tiveram acesso a um evento especial de fim de ano, parte do programa de relacionamento AXA Experience Club, que reconhece os parceiros com melhor desempenho junto à AXA no Brasil. Também estiveram presentes parceiros de negócios do varejo e dos demais ecossistemas em que a companhia vem expandindo suas operações.

O evento de ontem, 10 de dezembro, reuniu em um estúdio na capital paulista os executivos comerciais – e virtualmente também as lideranças de subscrição e de sinistros – para compartilhar resultados e projetos para 2021, além de uma apresentação exclusiva do humorista Marco Luque, interpretando seus famosos personagens: o motoboy Jackson Faive e o hippie Mustafary. Os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos competentes foram seguidos e acompanhados de perto pela área responsável pelo tema na companhia.

Durante o evento a CEO da empresa Erika Medici, que participou a partir de sua residência, destacou os resultados positivos da AXA no Brasil apesar do cenário desafiador. “Estamos chegando em 2021 com um saldo extremamente positivo. Agradeço muito ao meu time, a todos os parceiros e corretores. Juntos nós fomos responsáveis por um resultado fantástico para nossos negócios e para nossos clientes. Só imagino o que esse time vai fazer junto no próximo ano! Crescemos muito como companhia e temos tudo para ter um 2021 ainda melhor”, parabenizou a executiva.

Para Igor di Beo, vice-presidente Comercial, Marketing e Subscrição da companhia, “2020 foi um ano que testou limites, e superamos todos os desafios lado a lado com os corretores. Estamos muito felizes com os resultados e também por reunir nosso time comercial em um mesmo espaço desde que a pandemia começou”, afirma di Beo, lembrando que todos os presentes passaram pelo teste para detecção do coronavírus na chegada ao local, algumas horas mais cedo.

Sebastien Guidoni, vice-presidente de Parcerias, Estratégia e Finanças também esteve no palco, compartilhando os investimentos e novidades da área. “Avançamos em soluções digitais, aumentamos o escopo de atuação para novos ecossistemas, e lançamos um microsseguro de pessoas com serviços de telemedicina. O ano exigiu rapidez na resposta e tivemos sucesso. As bases para 2021 estão estabelecidas e temos o corretor como aliado na construção e ativação de novas parcerias”, comenta Sebastien.

A proposta foi conectar o público no ambiente digital e proporcionar uma experiência inédita à altura do que propõe o programa de relacionamento. Para uma celebração mais completa, todos os convidados receberam um kit especial que puderam aproveitar durante o evento.

N.F.

