A Essor lançou uma ferramenta para Riscos de Engenharia. O seguro é voltado para riscos de pequeno e médio porte como reformas residenciais, comerciais, rurais e ampliações. O segurado contará com uma ampla gama de coberturas que vão desde a básica de construção civil, instalação e montagem, como adicionais importantes, como despesas extraordinárias, responsabilidade civil, desentulho, despesas de salvamento, entre outras. Na própria plataforma é possível contratar o seguro com cartão de crédito ou boleto bancário.

“As construções encontram-se em ritmo acelerado e esta é uma excelente oportunidade para nossos corretores parceiros diversificarem suas carteiras e ofertar um seguro que muitas vezes é até exigido em contrato, como em algumas reformas em shopping centers, por exemplo”, diz Leandro Poli, diretor Técnico para Linhas Especiais da seguradora.

A plataforma de riscos de Engenharia da Essor propicia outros serviços ao corretor como acompanhamento das cotações, informações das apólices, status de pagamento, segundas vias e aviso de sinistro.

“Este produto foi idealizado com o objetivo de propiciar eficiência ao corretor de seguros, pois é fato que este tipo de seguro demanda agilidade no processo de contratação, que é feito em questão de minutos. Além disso, é importante que a gestão da carteira seja feita por auto serviço, para que nosso corretor parceiro obtenha as informações que ele deseja de forma imediata. Mas se precisar, contamos com uma equipe dedicada a atender as demandas através dos nossos canais de comunicação, seja telefone, e-mail e, principalmente, nosso chat online”, afirma Roberto Uhl, head de Canais Digitais da Essor.

Para conhecer este produto, o corretor deve se cadastrar na seguradora acessando o link na opção “Portal Corretor”.

N.F.

Revista Apólice