O atual vice-presidente do CVG-SP, Marcos Kobayashi, concorre em chapa única à presidência do Clube na eleição da diretoria para o biênio 2021/2022. A chapa liderada por ele foi a única registrada no prazo regimental, encerrado no dia 1º de dezembro, e homologada pelo Conselho Consultivo, conforme prevê o estatuto.

A nova diretoria do CVG-SP será eleita por aclamação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) virtual com a participação de associados no dia 10 de dezembro, às 12h. A AGE será transmitida ao vivo pela internet no canal da entidade no YouTube.

Como candidato de consenso à presidência do CVG-SP, Kobayashi sucederá no cargo o atual presidente Silas Kasahaya, que encerra sua segunda gestão no final de dezembro. “Foi um prazer e uma honra comandar o Clube nos últimos quatro anos. Desejo ao Kobayashi muito sucesso nessa nova jornada”, diz Kasahaya.

Chapa única para eleição de diretoria: Gestão 2021/2022

Presidente: Marcos Kenji Kobayashi (Tokio Marine)

Vice-presidentes: 1º Marcio Batistuti (MAG Seguros) e 2º Gustavo Toledo (MetLife)

Diretor Administrativo Financeiro: Joana Barros (Alfa Previdência e Vida). Adjuntos: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco Seguros), César Augusto Cordeiro (sócio-parceiro), Fabiano Lima (Zurich Seguros), Paulo Rogério Lima (Icatu Seguros) e Rodrigo Cezareto (Allianz Seguros)

Diretor Relações com o Mercado: Tiago Moraes (Mitsui Sumitomo). Adjuntos: Anderson Fabiano Mundim Martins (Bradesco Seguros), Carlindo Boaventura Ferreira (CBJR Boaventura), Edglei Faria Monteiro (Sompo Seguros), Flávio de Oliveira Vasques (Mapfre Assistência) e Márcio Braga (Prudential do Brasil)

Diretor de Seguros: Asenate Souza (Porto Seguro). Adjuntos: Alexandre Crozato Carvalho (Mapfre Seguros), Israel Angelo dos Santos (Allianz Seguros), Lidiane da Rocha (SulAmérica), Luiz Eduardo Dilli Gonçalves (MBM Seguradora) e Maurício de Oliveira Leite (ML 3 Corretora)

Comissão Fiscal

Presidente: Alexandre Vicente da Silva (Liberty Seguros). Membros efetivos: Fernanda Pasquarelli (Porto Seguro) e Francisco A. C. Toledo Neto (Scor RE)

Suplentes: Alessandra Monteiro (IRB Brasil Re) e Guilherme Hinrichsen (Icatu Seguros)

N.F.

Revista Apólice