As celebrações de fim de ano acontecem em todo Brasil e, em datas como Réveillon, muitas famílias optam por viajar. Para aproveitar o feriado de forma tranquila e segura, a Bradesco Auto/RE, empresa do Grupo Bradesco Seguros, convida o especialista em mercado segurador e superintende executivo de sinistros da companhia, Carlos Oliva, para destacar cuidados e ações simples e preventivas, serviços e assistências para a manutenção de veículos e proteção à casa de veraneio.

Antes de entrar no carro e enfrentar a estrada, é preciso se atentar a algumas dicas simples e relevantes para uma viagem segura. Segundo Oliva, entre as checagens é preciso verificar “a calibragem dos pneus e alinhamento e balanceamento de direção, que deve ocorrer a cada 10 mil km; circulação do ar – é preciso utilizar o sistema de ventilação de forma correta, principalmente, em viagens de longa duração. No caso do ar condicionado, a função ‘recirculação’ – se for usada de forma excessiva – pode interferir na saúde dos passageiros, reduzindo o fluxo de oxigênio no interior do veículo; ergonomia ao volante – saber se posicionar de forma adequada no banco do carro, de modo a ter um controle eficaz do volante, e manter os braços semiflexionados, em uma distância de 25 cm do volante, são essenciais para a saúde do condutor”.

Em caso de necessidade, o segurado conta com um aparato de serviços e assistências 24 horas, que contempla guincho em casos de acidente, incêndio, roubo/ furto, pane elétrica, mecânica ou seca, além de troca de pneu furado, serviço de táxi, entre outros benefícios, que podem ser acionados via WhatsApp, de qualquer lugar em que o cliente esteja.

Aos clientes que possuem casa de veraneio, o Bradesco Seguro Residencial Sob Medida contempla coberturas básicas, como incêndio, explosão, queda de raios, entre outros, e ainda proteções acessórias, de acordo com a necessidade do consumidor, como alagamentos e inundações, desmoronamento, ruptura de tubulações, danos ao jardim, roubo, danos elétricos, vendavais entre outras proteções. O seguro ainda disponibiliza assistências emergenciais gratuitas 24h por dia, como chaveiro, vigilante, serviço de mão de obra elétrica e hidráulica, entre outros.





“A prevenção é o melhor caminho para gerar mais segurança e garantir a tranquilidade dos familiares nas festas de fim de ano. Em 2021, continuaremos investindo no aprimoramento de produtos, serviços e assistências que atendam às necessidades de nossos clientes”, destaca Carlos Oliva.

