A Coris Seguro Viagem apresentou André Silva como o novo gerente comercial para todo o Estado de São Paulo. Ele assume o cargo no lugar de Celso Andrade, que está deixando a empresa para empreender no mercado de seguros.

A partir de agora, Silva assume o controle de vendas da maior região de atuação da empresa. O executivo traz consigo uma bagagem que conquistou ao longo dos últimos anos gerenciando as regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste da Coris.

Silva é turismólogo formado pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Natural de Niterói, tem mais de 20 anos de experiência na área comercial, com passagens por companhias áreas e operadoras de turismo. Já nos últimos dez anos focou sua carreira no mercado de seguro viagem.

“Meu maior desafio será abraçar todo o Estado de São Paulo, que é a maior área de atuação da Coris. No entanto, encaro isto como uma enorme oportunidade de usar toda a minha experiência de mais de 20 anos para atingir resultados cada vez melhores para a empresa”, comenta Silva.

Já Celso Andrade, que tem 23 anos de mercado segurador, atuou por sete anos na April Brasil Seguro Viagem no cargo de gerente comercial para região de São Paulo. À frente deste cargo conquistou importantes contas, com destaque para as parcerias no mercado de planos de saúde.

Celso decidiu deixar a Coris para empreender sendo sócio-diretor na Caroá Broker, corretora especializada em seguro saúde, odonto, vida e pet, e atuará no mercado com o nome comercial de Brazil Health Insurance.

