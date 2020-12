A tecnologia permitiu que dezenas de executivas do mercado de seguros de todo o Distrito Federal e até mesmo de outros estados estivessem conectadas para a Assembleia Geral de criação do CESB (Clube das Executivas de Seguros de Brasília) para seu primeiro triênio, que tem início em janeiro.

A presidente fundadora do CESB, Regina Lacerda (CEO da Rainha Corretora de Seguros), afirma que trabalhou com dedicação durante um ano em todos os detalhes técnicos e jurídicos para que a entidade fosse criada, reunindo já de início 150 executivas. “Foram horas elaborando estratégias para tornar o grupo relevante para as profissionais de seguros, organizado e com liberdade para todas se sentirem acolhidas. Desenvolvemos um programa de gestão que contempla eventos, cursos e lives para o desenvolvimento da mulher no setor. Iremos nos ajudar mutuamente e nos desenvolver para alcançar ainda mais sucesso, buscamos aprimorar a equidade de gênero e ver as mulheres em posições de liderança”, declara Regina. “Mesmo com isolamento social pudemos fortalecer nossa união e trabalharemos juntas para realizar ainda mais”, completa.

Executivas de clubes de mulheres do setor de outros estados participaram da elaboração da nova entidade e estiveram presentes na Assembleia, como Claudia Candido, presidente do Clube das Executivas de Seguros de Recife.

“O propósito do CESB é contribuir para a qualificação das executivas, gerando melhor capacitação e maior acesso a cargos de liderança, podendo influenciar positivamente nosso setor. Tive a honra de ser eleita presidente e, no próximo triênio, não mediremos esforços para cumprir nossa missão com muita responsabilidade, integrando todo o mercado conosco”, finaliza Regina.

A diretoria eleita conta com 31 executivas. A festividade de posse acontecerá em janeiro, em evento que será anunciado em breve.

Diretoria Executiva

Presidente: Regina Ayres Lacerda

1ª Vice-Presidente: Enir Aparecida Frizzo Junker

2ª Vice-Presidente: Virginia Razzolini Pinheiro Sumienski

3ª Vice-Presidente: Larissa Arruda Alves de Andrade

1ª Secretária: Kelly Cristina Nunes Rodrigues

2ª Secretária: Fabricia Borges de Lima Leonardo

3ª Secretária: Debora Afonso Guerra da Silva

1ª Tesoureira: Pamela Mara de Morais

2ª Tesoureira: Sonia Conde de Oliveira

3ª Tesoureira: Vanessa Linhares Santos

Diretoria Social

1ª Titular: Ligia Araújo Santos

2ª Titular: Virgínia Rocha Mendes

3ª Titular: Maria Luzia Farias da Silva

Diretoria de Eventos

1ª Titular: Aline Cunha Costa

2ª Titular: Viviane Bernardo da Silva

3ª Titular: Claudia Fernandes Lopes Rodrigues

Diretoria de Tecnologia

1ª Titular: Calina Ligia Ferreira

2ª Titular: Ana Janaina da Silva Sales

3ª Titular: Monique Viana Lobato

Conselho Consultivo

1ª Titular: Cintya Kelly Cruz Hipolito

2ª Titular: Fernanda Larangeira Braga

3ª Titular: Andreia da Silva Severino

1ª Suplente: Luciana Pereira Soares

2ª Suplente: Nádia Solange Mendes Simões

3ª Suplente: Patricia de Lima Bais Siqueira

Conselho Fiscal

1ª Titular: Maria Rozeane da Silva Neto

2ª Titular: Rossana Rios Viana

3ª Titular: Raquel Rodrigues Limeira Alves

1ª Suplente: Simone Cordeiro da Silva

2ª Suplente: Fernanda Rodrigues de Souza

3ª Suplente: Rosiane Maria Rocha

N.F.

Revista Apólice