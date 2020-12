Em razão dos estragos causados pelas fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram a região Sul do Brasil, a Bradesco Auto/RE iniciou a 33ª edição da Operação Calamidade, que atende desde o dia 13 de dezembro, sem data de término, os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por conta da urgência da situação, a operação visa atender de forma mais célere o segurado a partir de um processo de pagamento mais ágil do valor contratado no seguro residencial e empresarial.

Desde que foi criada em 2015, a operação da Bradesco Auto/RE proporcionou o pagamento de sinistros a mais de 8,2 mil segurados atingidos por vendavais em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O montante indenizado já atinge a cifra de R$ 43,5 milhões entre residências, empresas, condomínios e equipamentos.

O superintendente Executivo da Bradesco Auto/RE, Carlos Oliva, alerta para a importância de proteção ao patrimônio, principalmente em momentos de adversidades, como em situações de enchentes, vendavais ou chuva de granizo. “A cada ano aumenta o número de chamados emergenciais relacionados a danos na residência em decorrência de fenômenos climáticos severos. Boa parte da população brasileira é vulnerável a sofrer com algum destes acontecimentos ao longo da vida. A proteção dos bens por meio do seguro tem como objetivo, entre outras frentes, garantir o atendimento prioritário e agilidade do pagamento de indenizações a clientes atingidos por intempéries, além de oferecer outros serviços e assistências”, afirma.

N.F.

