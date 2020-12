A Berkley Brasil Seguros anunciou a contratação do executivo Alexandre Elid como superintendente de tecnologia.

Com mais de 20 anos de experiência na área de TI, o executivo é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Paulista e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Instituto de Administração – FIA. Alexandre alinha sua trajetória profissional entre grandes seguradoras, desempenhando grande atuação na área de tecnologia, projetos de negócios, implantação de ERPs, migração de plataformas, melhorias de processos com Six Sigma e desenvolvimento de sistemas.

“A tecnologia permite ajudar na consolidação da relação entre os corretores, clientes e as seguradoras e isso ficou muito evidente logo no início da pandemia, surpreendidos a desempenhar as nossas atividades profissionais em casa, de forma remota”, comenta Alexandre. “A seguradora que estava melhor preparada e estruturada tecnologicamente conseguiu rapidamente colocar seus colaboradores em home office, dando continuidade à sua prestação de serviço sem dificuldade alguma, e foi exatamente isso que aconteceu com a Berkley”, completa.

Para o executivo, o grande desafio das seguradoras hoje é passar por uma transformação digital que esteja alinhada com seus processos internos que estão sedimentados há décadas e ainda bastante conservadores. “As insurtechs têm mostrado que é possível melhorar a forma de como se relacionar com o mercado quando falamos de seguro, proporcionando cada vez mais flexibilidade ao corretor, mais acesso à informação e processos, capacitação através de treinamentos online e mais mobilidade. Precisamos proporcionar experiências cada vez mais flexíveis e que deem mais mobilidade para nossos corretores e clientes desde a venda do seguro até o pagamento de um sinistro”, afirma Alexandre.

