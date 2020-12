A AXA XL anunciou hoje, 2 de dezembro, que a incorporação da XL Seguros Brasil S.A. (XL Seguros) pela AXA Corporate Solutions Seguros S.A. (ACS) foi concluída com sucesso no Brasil. A união das entidades legais, que ainda está pendente de aprovação final do regulador local (Susep), incorpora a XL Seguros, registrada no CNPJ /ME sob o n° 14.448.493/0001-31, à ACS, registrada no CNPJ/ME sob o n° 33.822.131/0001-03 (Código FIP 0669- 6).

Desta forma, a ACS assume todas as obrigações da XL Seguros. A decisão de unificar as duas entidades foi tomada devido à aquisição do Grupo XL pela AXA, que foi concluída em setembro de 2018.

Comentando o anúncio, o CEO do Brasil, Renato Rodrigues, disse: “Nós estamos extremamente satisfeitos por completar esse ciclo. Consolidar nossas entidades legais da AXA XL nos permite otimizar nossos processos para o benefício de nossos clientes e corretores.”

Todos os contatos existentes com a XL Seguros permanecerão os mesmos, assim como todos os contatos locais, que continuarão com a parceria com clientes e corretores para melhor servir as necessidades de gerenciamento de riscos.

