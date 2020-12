A Starr Companies acaba de anunciar Carlos Stefani como o novo Chief Executive Officer (CEO) da Assist Card para o todo o mundo.

Stefani é membro do Comitê Executivo da companhia há mais de cinco anos, atuando até o momento como Diretor Jurídico. Ingressou na Assist Card em 2013 sob o cargo de Diretor Jurídico. Além de suas funções, entre 2016 e 2017, com sede no México, dirigiu as operações daquele país.

“Estou orgulhoso e muito grato pela confiança depositada em mim. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que compõem a empresa, com quem trabalhamos todos os dias para cumprir os compromissos assumidos com os viajantes e parceiros de negócios. Neste ano, que foi tão particular para o setor, continuaremos promovendo iniciativas que ajudem a reativar o turismo, liderando a transformação digital de forma a facilitar a experiência do usuário e o acesso aos nossos produtos ”, afirma Stefani.

O executivo cursou direito na Universidade de Buenos Aires e em 2008 concluiu o mestrado em direito e economia pela Universidade Torcuato Di Tella. Antes de ingressar na Assist Card, ocupou cargos de liderança nos renomados escritórios de advocacia Brons & Salas e C&C Beccar Varela.

