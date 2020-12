A Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings, anunciou hoje a indicação de Alfredo Lalia Neto como novo CEO da companhia no Brasil.

Alfredo Lalia Neto chega à Sompo Seguros após mais de 27 anos de experiência no setor de seguros. Nesse período, ele ocupou diferentes cargos de liderança, entre os quais diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO – Chief Risk Officer) e diretor de Subscrição (CUO – Chief Underwriting Officer); além de CEO em duas grandes seguradoras do Brasil. Lalia Neto iniciou sua carreira na Yasuda Seguros, uma das companhias que deram origem à marca Sompo no Brasil.

“É uma honra ter a oportunidade de contribuir com o futuro da Sompo Seguros. A reconhecida cultura de inovação da empresa e colaboradores engajados fazem da companhia uma organização única e bem posicionada no mercado brasileiro. Estou ansioso para iniciar o trabalho com a equipe, para que possamos impulsionar um crescimento sustentável e lucrativo juntos”, ressalta Alfredo Lalia Neto.

“Gostaria de dar as boas-vindas a Alfredo por integrar nossa equipe e parabenizá-lo por seu novo cargo. Estou ansioso para trabalharmos juntos, enquanto continuamos a evoluir e expandir nossa operação brasileira”, conclui Mikio Okumura, CEO da Sompo International Holdings Ltd.

K.L.

Revista Apólice