Tendo em vista o aumento das vendas dos veículos com isenção fiscal para pessoas com deficiência (PCDs), a Alfa Seguros anunciou uma novidade para os corretores de seguros no produto Auto. A partir de agora, o corretor poderá oferecer a esses clientes uma nova vantagem no seguro automóvel: a contratação do pagamento de 100% do valor da tabela FIPE em caso de sinistros com indenização integral. Para ter acesso a essa vantagem, basta informar a utilização do veículo como PCD no questionário de avaliação de risco.

Vale ressaltar que, em caso de indenização integral, conforme determinação da Susep, a Alfa será responsável pelo recolhimento dos impostos mediante apresentação das guias no momento da regulação do sinistro.

Além disso, a Alfa Seguros apresenta inúmeras outras vantagens, como assistência 24 horas para o veículo, com opções de quilometragem ilimitada para guinchos e serviços básicos para residências; garantias para vidros, faróis retrovisores, lanternas e máquina de vidro; reparo de para-choque, arranhões e pequenos amassados; além de coberturas para danos aos pneus, rodas e suspensão.

