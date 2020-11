A Zurich tem investido para se tornar uma empresa cada vez mais digital. Possui diversos canais e ferramentas que têm sido constantemente aperfeiçoados para prestar serviços aos clientes, corretores e parceiros de negócios. Essa política de investimento envolve também soluções internas de modernização da gestão comercial. É o caso do CRM Comercial, ferramenta que tem proporcionado à empresa melhorias contínuas na gestão do relacionamento com nossos parceiros corretores.

Desde janeiro, quando foi implantada, a seguradora viu crescer em 21% seus índices de produtividade. O CRM Comercial unificou o que a área comercial da companhia já utilizava antes no processo de gestão, como planilhas específicas, por exemplo, mas com muito mais funcionalidades que a ferramenta proporciona e, assim, mais assertividade na execução e capacidade de análise das oportunidades de negócios que a empresa tem junto aos seus parceiros.

“Embora nos referimos à ferramenta como um CRM, sigla para Customer Relationship Manager, ela é na verdade um instrumento poderoso que une CRM e, também, ERP, Enterprise Resource Planning, que já se caracteriza como um sistema em módulos que integra informações de diversas áreas e, assim, auxilia na tomada de decisões. Quando unificamos tais ferramentas com outra que também já utilizávamos, o Microsoft Dynamic 365, pudemos explorar ainda mais algo que é fundamental no processo de trabalho entre nós e os corretores: o relacionamento”, afirma o diretor Executivo de Distribuição da Zurich, Márcio Benevides.

Como a seguradora é uma companhia multilinha, multisserviço e multicanal, com atuação em todo o território nacional, dispor do CRM Comercial tem sido fundamental para proporcionar ainda mais agilidade no dia a dia dos gerentes regionais da companhia, que trabalham muito próximo dos corretores parceiros que ela mantém em todo país. “A ferramenta permite que tenhamos uma visão ampla dos negócios que os gerentes administram, tanto em nível macro quanto micro, e que são os mais variados, pois vão de seguros voltados às pessoas físicas, aqueles destinados às corporações, cujo leque vai de uma pequena operação do varejo a de uma grande indústria, com diversas plantas, por exemplo”, reforça Benevides.

O superintendente de Estratégia e Inovação da Zurich, Ismael José de Andrade Junior, cujo time tem utilizado a ferramenta para apoiar a equipe comercial, concorda com Benevides. “O CRM Comercial ajuda o gerente a ter uma visão 360o de todas as linhas de seguros contratadas pelos corretores da sua carteira, o que permite identificar rapidamente novas oportunidades de negócios, fortalecendo assim o relacionamento com nossos parceiros”, diz. “Por meio da ferramenta, pode-se administrar as demandas individuais ou coletivas, inclusive por períodos predeterminados, como performance semestral, anual, trimestral ou até diária. Isto contribui para a sinergia da comunicação e, consequentemente, na melhora no relacionamento, como Márcio pontuou”, finaliza.

