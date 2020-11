Hoje, 27 de novembro, acontece a edição 2020 da Black Friday, um dos mais importantes eventos de calendário do varejo físico e eletrônico, que neste ano, devido à pandemia, deve ser maior no e-commerce, apontam especialistas. Junto com seus parceiros do varejo, que conta com os maiores players do setor, a Zurich participa de uma ação promocional para a venda de seguros para celular, que é o item mais desejado de compra na data, segundo a plataforma de descontos Promobit. “Trata-se de uma campanha em que o cliente adquire uma proteção para o celular por 24 meses, mas pagará pelo equivalente à metade desse período”, afirma o diretor Comercial de Parcerias da seguradora, Sidemar Spricigo.

A promoção é válida para Seguro de Roubo e Furto Qualificado ou Quebra Acidental de smartphone, mas os clientes podem contar com os benefícios de outros seguros. “Nós faremos promoções para Garantia Estendida também. O cliente que contratar proteção por aquele período, ganhará por mais 12 meses. Ou seja: paga por 24 e leva 36 meses”, diz o executivo.

O Seguro de Roubo e Furto Qualificado e Quebra Acidental da Zurich para smartphone garante ao cliente um novo aparelho por modelos iguais ou similares, limitado ao valor da cobertura contratada, ou reparo, caso ocorra alguns dos incidentes. Mesmo que não seja possível repor o mesmo item, será pago ao cliente uma indenização no valor do bem segurado. “A proteção para o celular se tornou um instrumento importante, pois cresce cada vez mais o número de brasileiros vítimas de roubo ou furto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, aparelhos celulares foram os itens mais roubados na cidade entre janeiro e agosto de 2020: a cada 10 assaltos, em seis os ladrões subtraíram os aparelhos de suas vítimas. Sabemos que esse tipo de ocorrência é comum também em outras capitais do país”, diz.

O executivo explica que o Seguro de Roubo e Furto Qualificado ou Quebra Acidental também pode ser contratado para proteger outros eletrônicos como tablets, notebooks e câmeras.

Seguro Garantia Estendida

A Zurich comercializa também em parceria com varejistas o Seguro Garantia Estendida para eletrodomésticos, eletroportáteis, equipamentos eletrônicos móveis, celulares entre outros. Trata-se de uma proteção que garante ao segurado a extensão da garantia original de fábrica.

O cliente que compra no varejo conta também com outro seguro de Reparo de Danos Acidentais: caso aconteça algum dano acidental com o aparelho, o segurado aciona esse seguro para cobrir o conserto, garantindo novamente o funcionamento do bem, respeitando as demais condições do seguro. Caso não for possível o reparo, ele tem direito a um novo aparelho.

Pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com o Neotrust-Compre&Confie, aponta que em 2020 as vendas da Black Friday devem ser 77% superiores que as da edição do ano passado. A Zurich, que viu as vendas do seguro para celular crescerem 5% em média nas duas últimas edições da Black Friday, aposta na disposição dos consumidores em 2020 e na conscientização da importância de eles contarem com tal proteção. “O seguro de proteção aos celulares novos ainda tem muito espaço para crescer no Brasil”, finaliza Spricigo.

