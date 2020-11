A Wiz Soluções (WIZS3) anunciou os resultados do 3º trimestre de 2020, com destaque para o desempenho nas operações das unidades de negócio Wiz Parceiros, Operação Bancassurance e Wiz BPO.

No 3T20, a Wiz registrou receita bruta de R$ 282,7 milhões, crescimento de 41% em relação ao mesmo período de 2019. Esse desempenho, de acordo com o balanço da companhia, é decorrente da aceleração registrada na operação Bancassurance, com destaque para os produtos Vida, Prestamista e Residencial.

A Wiz encerrou o 3T20 com um EBITDA de R$ 132,8 milhões, conseguindo reequilibrar custos e, com isso, chegar a uma margem considerada saudável, com 53,6%. Ao longo de todo o período da pandemia a margem EBITDA esteve acima da casa dos 50%. Isso foi possível por conta das iniciativas e ao olhar atento para adequação dos custos e projetos com potenciais crescimento.



No período, a Wiz Parceiros, unidade de negócio que atua na prospecção, ativação, suporte e capacitação de parceiros estratégicos para a venda de produtos de crédito e seguros correlatos, obteve um novo recorde de produção, com venda de R$ 1,6 bilhão em cartas de consórcio comercializadas e R$ 19 milhões em receita bruta, aumento de 12,2% no comparativo com 3T19.

A Wiz BPO, no 3T20 atingiu R$ 24 milhões de receita bruta, sendo responsável por 8,5% do resultado da Wiz. A operação de Backoffice apresentou crescimento de 1,5% comparado com o mesmo período de 2019 com destaque para o desempenho dos produtos Prestamista, que cresceu 10,7% em receita bruta e, Habitacional, com aumento de 9,5% de receita bruta comparado com o mesmo trimestre de 2019.



Outro destaque do período foi o fechamento de uma importante parceria estratégica com o Banco BMG, para a venda de seguros em canais B2B2C indiretos por meio da CMG Corretora. Com essa transação.

