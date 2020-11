A Tokio Marine recentemente ampliou seu portfólio de produtos de Transportes e lançou o RC Operador de Transporte Multimodal de Carga (RCOTM-C), destinado ao transportador que utiliza dois ou mais modais em sua operação. O produto, que é considerado uma tendência no mercado segurador, unifica a cobertura do Seguro de Transporte e diminui a carga operacional enfrentada pelo transportador multimodal ao lidar com vários seguros para uma única operação.

“A necessidade de processos logísticos mais eficientes aliada ainda às mudanças nos hábitos de compras dos consumidores, o que por sua vez acaba interferindo em toda cadeia logística, têm feito o mercado de transporte multimodal crescer nos últimos anos. Pensando nisso, nós resolvemos lançar um produto que reduz a burocratização dos processos e ajuda o Operador de Transporte Multimodal de Carga a otimizar o seu tempo, fazendo com que consiga entregar as mercadorias de forma mais ágil e segura”, afirma Valdo Alves, Diretor de Transportes da seguradora.

Atualmente a emissão de apólice de seguros para esse tipo de serviço é realizada por trecho ou modal, e o Operador de Transporte Multimodal de Cargas é responsável por toda a operação, bem como pelas atividades de picking (pick) e packing (pack). Com o produto, uma única apólice cobre todas as fases do processo de transporte, inclusive na transferência entre modais durante a viagem, facilitando a operação e proporcionando ainda mais segurança ao operador multimodal.

