A Tokio Marine passou a utilizar um modelo de Inteligência Artificial (IA) na avaliação e orçamentação de sinistros no seguro de Automóveis. A novidade é uma iniciativa 100% brasileira, que otimiza a análise dos danos no veículo sem necessidade de vistoria presencial, além de reduzir o tempo necessário para a liberação de reparos.

“A nossa estratégia pela adoção da Inteligência Artificial nesse processo vai muito além da tecnologia em si. Estamos trabalhando para oferecer mais um argumento de vendas para os corretores e aumentar a qualidade da nossa entrega e a conveniência para os clientes durante sua jornada na companhia. Além de ampliar as possibilidades de autoatendimento do segurado, a IA é utilizada em todas as nossas modalidades tradicionais de vistoria relacionada a sinistros, aperfeiçoando o processo de orçamentação como um todo”, afirma Adilson Lavrador, diretor executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros da empresa.

Ao acionar a seguradora para relatar uma batida, o segurado recebe uma mensagem de SMS, WhatsApp ou e-mail com o link para realização da vistoria 100% online. Após clicar no link, ele deve checar seus dados na tela inicial e iniciar o upload das imagens do automóvel, seguindo a indicação dos quadros que aparecem na tela do celular. Esse procedimento é feito sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo, basta seguir os modelos de cada uma das fotos que devem ser capturadas, com indicações sobre a posição em que se deve manter o aparelho.

Após a captação das imagens, a Inteligência Artificial atua na identificação dos danos sofridos pelo veículo, gerando um modelo 3D que considera não só as peças visíveis, mas também as avarias causadas pela dimensão do impacto. Com base nesse modelo, a ferramenta gera um pré-orçamento das peças, seja para conserto ou troca, e da mão de obra necessária para a execução do reparo. Todo esse fluxo é realizado em minutos, validado por um técnico da seguradora e comunicado ao cliente e/ou ao corretor.

“O foco na integração com o sistema de orçamentação é exclusivo dessa parceria. Mesmo as iniciativas anunciadas fora do Brasil não contam com a abrangência desse sistema que adotamos. Essa novidade é o que garante agilidade no atendimento ao cliente e ao corretor, além de benefícios para a seguradora, uma vez que, por exemplo, reduz a possibilidade de eventuais erros operacionais”, diz Lavrador.

A companhia conta com a parceria da Cilia Tecnologia, insurtech situada em Goiânia (GO), cuja equipe conta com alunos de mestrado da Universidade Federal de Goiás (UFG) e apoio do laboratório Deep Learning Brasil, permitindo que a empresa seja um elo entre o mundo acadêmico e o corporativo no desenvolvimento de produtos.

O CEO da insurtech, Daniel Barbosa, explica que, além da diminuição do tempo de atendimento e da redução de custos operacionais, a ferramenta ainda traz como benefício a redução de fraudes na constatação de sinistros. “Os registros fotográficos do veículo no momento da batida auxiliam, por exemplo, na identificação do local da batida e ainda reduzem a possibilidade de que haja agravo do dano ao automóvel após a constatação realizada”, ressalta.

N.F.

Revista Apólice