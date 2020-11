Os corretores de seguro terão uma oportunidade a partir da próxima semana. Para celebrar o mês das promoções, a TEx preparou ofertas para novos contratos. A Black Week , que começa na segunda-feira (16/11), trará descontos para pequenas, médias e grandes corretoras de todo o país para a aquisição das soluções mais procuradas da empresa, o TELEPORT, plataforma de MultiCálculo e Gestão voltada para corretoras de seguros, e o Nimble, ferramenta pioneira na geração de leads, cotação e contratação de seguros.

“A Black Week é uma oportunidade única de ter acesso a todas as soluções e funcionalidades da empresa por um investimento menor. Nossas promoções vão possibilitar que muitas corretoras de pequeno porte tenham acesso pela primeira vez a um sistema de MultiCálculo e Gestão, podendo operar com a mesma ferramenta utilizada por grandes corretoras”, afirma Felipe Ceitlin, head comercial da insurtech.

Os descontos serão válidos por tempo limitado, e para receber as condições exclusivas o corretor deve se cadastrar.

O TELEPORT é a plataforma de MultiCálculo e Gestão voltada para corretoras de todos os portes. Ela está disponível em duas versões, TELEPORT Pro e TELEPORT Enterprise. Com a solução é possível realizar a gestão completa da corretora, gestão de clientes e apólices, financeiro, CRM completo, gerenciamento eletrônico de documentos, além do MultiCálculo via WebService com garantia contratual de 100% de precisão.

Já o Nimble Leads é a ferramenta que auxilia na geração de leads. Ela permite que o segurado preencha todas as informações através do site da corretora e todo o preenchimento é integrado ao TELEPORT imediatamente, e a partir do cadastro o corretor pode definir o melhor produto e entrar em contato com o lead que se cadastrou.

