A Superintendência de Seguros Privados (Susep) é um dos participantes da Semana Nacional de Educação Financeira, que está chegando à sua sétima edição e acontecerá entre os dias 23 e 29 de novembro. O tema deste ano é “Resiliência financeira: como atravessar a crise” e o objetivo é reunir ações educacionais gratuitas que disseminem a educação financeira, previdenciária, de seguros e fiscal.

A Semana ENEF foi criada em 2014 e logo em sua primeira edição contou com mais de 170 eventos, presenciais e a distância, com cerca de cinco mil participantes. A última edição, realizada em 2019, recebeu mais de 14 mil iniciativas e mais de 70 milhões de pessoas participaram.

Este ano pela primeira vez a Semana ENEF será promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeiro (FBEF), que conta com a participação da Susep, e acontecerá predominantemente em ambiente virtual.

Durante o evento, a Superintendência realizará dois webinars com o objetivo de destacar a importância dos seguros como ferramenta para minimizar os impactos de situações indesejáveis, sendo capaz de reestabelecer o equilíbrio financeiro de famílias e empresas e destacar o papel da previdência privada, relevante instrumento para o planejamento de vida das pessoas. Os palestrantes também falarão sobre o novo marco regulatório do setor de seguros e sua importância para o desenvolvimento econômico do país.

O primeiro webinar acontecerá no dia 25 de novembro, quarta-feira, às 11h. O tema será “O papel do regulador e do setor de seguros em tempos de crise”. Participarão do painel o diretor da Susep, Rafael Scherre; o presidente da CNseg, Marcio Coriolano; e o Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas e Diretor Substituto do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacon, Leonardo Albuquerque. A mediação ficará por conta da sócia da área de seguros e resseguros do escritório de advocacia Demarest, Marcia Cicarelli. Os interessados podem se inscrever pelo link.

O segundo seminário promovido pela entidade será realizado no dia 27 de novembro, sexta-feira, também às 11h. O tema será “Como conquistar resiliência e saúde financeiras para enfrentar as adversidades”. O evento contará com palestras da coordenadora do MBA em Gestão Jurídica de Seguros e Resseguros da Escola de Negócios e Seguros, Angélica Carlini; do educador financeiro Gustavo Cerbasi; e da doutora em Psicologia Social, Vera Rita Ferreira. A mediação será feita pela chefe do Departamento de Administração e Finanças da Susep, Adriana Toledo. As inscrições podem ser feitas neste link.

A Semana ENEF contará, ainda, com a doação de livros de Educação Financeira às crianças do Instituto do Câncer.

