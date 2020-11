Em um período de renda extra, proveniente do 13º salário e outros benefícios de fim de ano, os clientes de Previdência Privada da SulAmérica ganham um inventivo para cuidar da sua saúde financeira hoje e ainda pensar no futuro. A companhia iniciou a campanha Aporte Premiado 2020, na qual a cada R$ 1 mil investidos, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um prêmio de R$ 20 mil.

A campanha vai até 28 de dezembro e é válida para clientes de qualquer plano PGBL e VGBL da seguradora. O prêmio será disponibilizado em um cartão de débito exclusivo para o ganhador.

No site da campanha é possível acessar mais informações e fazer o aporte para concorrer.

Vantagens exclusivas da Previdência Privada

De acordo com Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da companhia, a Previdência Privada é um investimento com características e vantagens exclusivas que, no longo prazo, são extremamente atrativas. “Um exemplo é a ausência do come cotas, aquela forma de tributação na qual o imposto de renda é descontado semestralmente na forma de cotas, mesmo que não tenha havido resgates. Outra vantagem é a tributação regressiva de IR, que ao longo de dez anos chega a 10%, enquanto na renda fixa a alíquota mínima é de 15%, em média”, diz o executivo.

Bernardes também cita a possibilidade de diversificação de portfólio dentro do próprio produto. Ou seja, os clientes que querem migrar de um fundo com perfil mais conservador para outro mais agressivo podem fazer isso sem custo e sem a necessidade resgatar seu investimento e pagar impostos.

Em uma simulação de cenário para o investidor, considerando um Fundo de Previdência de risco moderado, é possível acumular cerca de R$ 78 mil em dez anos com um aporte inicial de R$ mil e contribuições mensais de R$ 500, por exemplo.

Vida plena com saúde integral

Para quem ainda deseja criar hábitos financeiros saudáveis, a Previdência Privada também oferece vantagens que estimulam a educação financeira. Suas características, segundo Bernardes, estimulam a manter aportes mensais constantes e a manter o investimento por um longo período, formando uma poupança segura e robusta.

“É uma ótima opção para quem deseja garantir um futuro tranquilo, seja visando uma aposentadoria ou cultivando um equilíbrio financeiro no longo prazo. Afinal, entendemos que saúde física, emocional e financeira é fundamental para se viver de forma plena em qualquer momento da vida. Isso é o que consideramos como Saúde Integral, linha mestra da nossa atuação junto aos clientes e parceiros”, ressalta o executivo.

N.F.

Revista Apólice