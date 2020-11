Nesta terça-feira os executivos André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da SulAmérica; Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica; e Habib Nascif, CEO da Órama, lançam o IndicaSAS. A plataforma tem objetivo de apoiar os corretores de seguros a incrementarem sua atuação e, consequentemente, seus negócios, tornando-se consultores financeiros para seus clientes.

“Ter um olhar integrado de proteção é essencial, assim como entender a necessidade as pessoas. Acreditamos que o equilíbrio entre saúde física, emocional e financeira propicia a segurança necessária para uma vida plena no presente e no futuro”, afirma Lauzana, referindo-se ao conceito da seguradora de Saúde Integral.

Para Nascif, a novidade fomenta a educação financeira e ajuda a disseminar boas práticas de como lidar com o dinheiro. “A sinergia que há entre corretores e clientes, muitas vezes com longo histórico de relacionamento, possibilita um alinhamento maior aos objetivos de vida dos investidores”, diz.

Por meio da ferramenta, que é facilmente acessada pelo Portal do Corretor, os parceiros terão acesso a um programa de capacitação e incentivos para indicar a plataforma digital de investimentos Órama para seus clientes. “Ao lado da Órama, podemos ajudar os corretores a ampliarem suas capacidades, transformando-se em um ‘consultor financeiro’, que é uma atuação intermediária entre o ‘indicador’ e o ‘agente autônomo’. Quanto mais especializado o corretor ficar, melhor atenderá seus clientes e aumentará sua remuneração”, afirma Lauzana.

Todo corretor pode ser um corretor indicador e o caminho para se tornar um consultor é muito simples: basta realizar dois cursos preparatórios que estão disponíveis na PraSaber, a Escola de Negócios da seguradora. Já para virar um “Agente Autônomo”, é necessária uma certificação regulatória específica e, para consegui-la, os parceiros terão todo apoio das duas companhias pra chegar lá. “Em todas as categorias, temos uma remuneração interessante por cliente indicado e que aplicou com a Órama. O importante é começar e ver como a consultoria financeira será importante para os negócios e também para fidelização de clientes”, explica Mello.

Como funciona

Para o corretor usar a plataforma de indicação de clientes, basta acessar o Portal do Corretor da SulAmérica e utilizar a ferramenta IndicaSAS. Explorando os recursos disponíveis, o corretor poderá escolher se atuará como “Corretor Indicador”, “Consultor SulAmérica/Órama” ou “Agente Autônomo”.

A Órama possui uma equipe autorizada para atender os clientes dos corretores e mostrar as múltiplas possibilidades de investimentos que podem ser customizadas, garantindo que o trabalho seja feito em harmonia com o parceiro. “Recomendar produtos de investimentos requer cuidado e amplo conhecimento no assunto, além de certificações. É um trabalho personalizado e muito sério. Por isso, essas capacitações e reuniões são tão importantes”, afirma Nascif.

Parceria SulAmérica e Órama

Em fevereiro de 2020, o Grupo SulAmérica passou a deter 25% de participação acionária indireta na Órama. “Foi um passo estratégico de geração de novos negócios, aumento de acesso para pessoas que quisessem investir, e que está totalmente coerente com nosso posicionamento de Saúde Integral, que coloca saúde física, emocional e financeira juntas para o equilíbrio necessário a uma vida plena no presente e no futuro”, diz Mello.

