A Sompo Seguros e a B3 acabam de estabelecer uma parceria para implementar o serviço de registro eletrônico de contratos e apólices da seguradora.

Por meio da iniciativa, a B3 passa a ser a registradora responsável pelo registro eletrônico dos contratos e apólices da companhia. Com isso, a seguradora terá condições de atender às exigências do Sistema de Registro de Operações (SRO), plataforma desenvolvida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) neste ano com o objetivo de aumentar a transparência, a eficiência e a segurança no registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, resseguros e capitalização.

Além de implementar a apólice eletrônica no Brasil, o SRO também tem como objetivo acelerar o processo de digitalização dos contratos de seguros, tornando o processo mais ágil, transparente e com custos menores. A B3 é uma das registradoras homologadas pela Susep a atuar dentro do SRO.

“A Sompo é um player com uma presença muito relevante, com um volume expressivo de apólices e contratos e tradição no mercado de seguros brasileiro. A escolha da companhia em confiar na infraestrutura da B3 para atender a nova demanda regulatória é um reconhecimento importante para a nossa solidez e resiliência operacional”, afirma Ícaro Demarchi Araújo Leite, superintendente de Seguros da B3.

“Esse é um projeto desenvolvido a partir da estratégia da Sompo Seguros de implementar recursos de gestão da informação totalmente digitalizadas com tecnologia de ponta, que garantam a disponibilização de ferramentas seguras e de forma prática e sustentável. Esse é um processo que envolve a atuação multidisciplinar de equipes de diferentes áreas e especialistas da companhia, além da parceria da equipe da B3”, diz Ivan Fernando dos Santos, Controller da seguradora.

Com esse anúncio, a empresa passa a integrar a lista de companhias que utilizam a infraestrutura da B3 para atender as demandas do SRO. Além do registro de apólices, a B3 está trabalhando junto ao mercado segurador para entregar uma plataforma completa de produtos e serviços que auxiliem os participantes no cumprimento de demandas regulatórias e que, do lado do regulador, auxiliem o processo de supervisão e diminuam os custos de observância para o mercado como um todo.

“Estamos confiantes que nossa expertise no registro de ativos para o mercado financeiro e de capitais e a nossa capacidade tecnológica e operacional serão diferenciais para a nossa atuação nesse mercado”, ressalta Leite.

“Desenvolver recursos de digitalização de processos, serviços e documentos já faz parte da estratégia da Sompo há anos. Os investimentos em Compliance, infraestrutura de TI e segurança da informação facilitaram bastante para que pudéssemos contar com um ambiente propício para a implementação do SRO”, afirma Sven Robert Will, diretor Executivo Financeiro da seguradora.

N.F.

Revista Apólice