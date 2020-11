O mercado de seguros vive um cenário de transformações e de readequação das ofertas de produtos e serviços, com vistas a uma relação acurada e perene com seus clientes. O desafio é como atender demandas de consumidores cada vez mais exigentes. Atualizados, acostumados com autosserviços e informações instantâneas, eles esperam um nível mais sofisticado de serviços digitais, que já experimentam em outros setores. Essa “facilidade” traz para o segurado uma expectativa de maior aderência das ofertas às suas necessidades. Esse e outros temas serão discutidos em um ciclo de webinars nos dias 25 de novembro, 2 e 9 de dezembro, por iniciativa da Sistran Informática.

O ciclo de debates “Suitability e AI em Seguros: ruptura ou inovação?” reunirá seguradoras e corretoras de seguros, como XP Seguridade, Itaú Seguros, Zurich-Santander, SulAmérica, Icatu Seguros, Bradesco Seguros e CQCS entre outras. Cada webinar começa às 17h30 e será mediado por Hudson Bessa, da HB Escola de Negócios, com participação da própria Sistran. O primeiro painel será no próximo dia 25 e terá como foco a convergência na distribuição de seguros, investimentos e previdência: como combinar as ações comerciais de assets, bancos, corretoras e seguradoras, em torno do cliente?

O segundo painel, no dia 2 de dezembro, debaterá os benefícios e desafios no uso de Inteligência Artificial e Machine Learning (ML) como coach digital dos agentes. Temas como uso de robôs advisors, gestão de ruptura e transformações do mercado de seguros também estarão em pauta. Os participantes vão identificar atributos para tornar as plataformas de vendas mais efetivas e reduzir o churn, indicador que mede o grau de evasão dos clientes e perda de receitas.

No dia 9 de dezembro será realizado o painel “Empoderamento de Corretores e Agentes através da AI”. A ideia é discutir formas de apoiar e instrumentalizar corretores de seguros e demais consultores para gerar maior produtividade e fidelidade, em meio às transformações digitais. Qual o novo perfil desses profissionais? De que forma a modernização do mercado e as mudanças regulatórias impactam na atuação dos consultores? Como conciliar interesses e recursos?

A tecnologia pode ajudar muito na identificação do melhor match entre ofertas e perfis dos clientes-alvo. Persiste, no entanto, um abismo nas “interfaces” das plataformas de distribuição; mesmo aquelas que já adotam recursos de tecnologia mais avançados, via componentes de AI (Inteligência Artificial), ainda não conseguem empoderar adequadamente os times envolvidos na distribuição de vários serviços financeiros (corretor, agente autônomo, gerente, consultor financeiro).

Há carência de informações mais precisas e identificação apurada das necessidades dos consumidores para apoiar as vendas consultivas, sem falar na necessidade de guiar o cliente com propostas de maior aderência ao seu perfil, sempre cabendo a ele a escolha do canal a ser utilizado (incluindo self-service).

Os painelistas vão esclarecer o conceito de suitability (adequação) nas ofertas de produtos de proteção e planejamento de vida/investimento e serviços agregados, compatíveis com o perfil do “novo” cliente. O uso de tecnologia também estará em foco, ajudando a melhorar o posicionamento e os resultados dos produtores envolvidos na consultoria e distribuição dos serviços. Sobretudo, o webinar vai discutir diretrizes para as tecnologias que facilitam e suportam a interação com clientes de seguros e investimentos, seja em distribuição unificada ou separada.

“O Webinar é uma excelente oportunidade para transmitir ao mercado uma visão ampla, integrada e mais madura na oferta de serviços de proteção e planejamento financeiro. Os corretores de seguros que hoje distribuem produtos de Vida e Previdência, por exemplo, poderão ter mais clareza na percepção de valor e na gestão de oferta dos produtos de investimento para seus clientes”, explica Joel de Oliveira, diretor comercial e de alianças da Sistran.

O ciclo de Webinars pode ser acessado pelo link.

N.F.

Revista Apólice