EXCLUSIVO – Em um ano completamente atípico, em que as receitas dos sindicatos, assim como outras entidades, minguaram completamente, o Sincor-SP viu na prestação de serviços uma oportunidade para incrementar a campanha de novos sócios.

Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP, disse que o evento realizado pela entidade, o Sincor Digital, envolveu uma curva de aprendizado muito importante. Durante um dia inteiro, mais de cinco mil corretores participaram de palestras, masterclass e sorteios, tudo de forma digital. “É preciso ter uma forma de compartilhar uma ação que veio para ficar, apesar dos eventos presenciais continuarem ocorrendo, o digital fará parte da nossa realidade”, previu Camillo.

Segundo dados apresentados pelo vice-presidente da entidade, Boris Ber, o índice de satisfação com o evento ficou acima dos 90%. Ber declarou que mais de 90% de aprovação, tanto nos painéis de Masterclass, quanto dos presidentes ou do cenário econômico. “Em geral, a grande maioria recomendaria o evento. Algumas pessoas reclamaram apenas da demora e foram mais elogios do que reclamações”, comemorou.

Camillo refletiu que 2020 trouxe desafios exponenciais à frente do Sincor-SP. “Estamos terminando o ano com inúmeras cicatrizes, mas nos fortalecemos na liderança. Equacionamos as contas do Sindicato e fomos arrojados em algumas posições, mostrando que estávamos certos em nossas decisões de desmobilizar as regionais, por exemplo”.

Agora, o que o Sincor-SP precisa é de novos sócios. A campanha associativa baseia-se em quatro pilares: questão ideológica; consciência coletiva; benefício de forma geral (o associado ganha mais do que investe como sócio); depoimentos. Em tempos de ajustes às novas legislações, o Sincor lançou o LGPD-Cor, o plano de saúde exclusivo para os associados e agora possui uma parceria com a empresa Seggy, que fornece um aplicativo exclusivo para ajudar o corretor de seguros tanto nas vendas de novos produtos quanto na administração da sua carteira de clientes. “Para os associados, o uso do aplicativo é gratuito”, ressaltou Camillo.

Kelly Lubiato

Revista Apólice