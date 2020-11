A Seguros Unimed anunciou os convidados para o Congresso da Longevidade, que será realizado pela seguradora pelo segundo ano consecutivo e ocorre paralelamente ao Longevidade Expo+Fórum. Com transmissão ao vivo pelas páginas oficiais do evento no Facebook e Youtube, o público poderá acompanhar a programação nos dias 20 e 21 de novembro, das 13h às 19h, em quatro painéis com debates qualificados sobre Saúde e Bem-Estar, Relação entre Médico e Paciente e Saúde Emocional.

Durante o congresso a companhia também apresentará um produto exclusivo para o público do evento: o Unimed Silver. Trata-se de um seguro de Acidentes Pessoais Premiável com assistências diferenciadas para os segurados de 60 a 80 anos, como orientação nutricional e física, com indicações referentes aos melhores exercícios para um envelhecimento saudável, assistência farmácia e sorteio mensal no valor de R$10.000*.

“Com o aumento da expectativa de vida no país, sabemos da relevância de cuidarmos, cada vez mais e melhor, das questões de saúde (física e mental) e do nosso patrimônio. Por isso, convidamos a todos para estarem conosco no Congresso da Longevidade Seguros Unimed, abordando os desafios e as demandas de um mercado que impacta consideravelmente a nossa economia”, afirma Henrique João Dias, superintendente de Marketing e Produtos da seguradora. De acordo com a Harvard Business Review, em 2020 o público maduro deve movimentar US$ 15 trilhões no mundo e R$ 1,8 trilhão no Brasil.

O diretor-presidente da companhia, Helton Freitas, também integrará o grupo de especialistas convidados para o Longevidade Expo+Fórum, abordando as questões de saúde, comportamento e consumo dos longevos no pós-pandemia.

As inscrições para o Congresso da Longevidade Seguros Unimed e para o Longevidade Expo+Fórum são gratuitas e podem ser realizadas diretamente pelo site.

Confira a programação completa do evento.

20 de novembro

Conferência – “O Futuro do Trabalho”

Horário: das 13h às 13h40

Participante: Domenico de Masi – professor, escritor e sociólogo italiano

Mediação: Odilon Wagner – ator, autor e diretor de teatro

Painel – “Saúde e Bem-estar”

Horário: das 13h45 às 15h15

Participantes:

– Regina Nogueira (Kota Mulangi) – presidente do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais e de Matriz Africana.

– David Uip – diretor do Instituto do Coração de São Paulo da FMUSP e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

– Ary Fontoura – ator, poeta, escritor e diretor brasileiro.

Mediação: Odilon Wagner – ator, autor e diretor de teatro

Painel – “Relação Médico-Paciente”

Horário: das 15h20 às 16h45

Participantes:

– Glória Maria – repórter e apresentadora de televisão .

– João Gabriel Marques Fonseca – médico, professor e membro do HC-UFMG.

Mediação: Odilon Wagner – ator, autor e diretor de teatro

21 de novembro

Painel – “Saúde Emocional”

Horário: 13h30 às 14h55

Participantes:

– Lima Duarte – ator, diretor de telenovela, radialista, dublador e apresentador

– Diego Salzgeber Santos – psicólogo e diretor da clínica Salzgeber & Santos

– Ronnie Von – comunicador e apresentador

Mediação: Odilon Wagner – ator, autor e diretor de teatro

Talk Show

Horário: das 15h às 16h30

Participantes:

– Miguel Falabella – ator, comunicador e escritor

– Ary Fontoura – ator, poeta, escritor e diretor

– Gonzalo Vecina – médico sanitarista e professor da FSP-USP

Mediação: Odilon Wagner – ator, autor e diretor de teatro

* Valor bruto, sujeito à incidência de cobrança de impostos.

N.F.

Revista Apólice