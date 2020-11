A Seguros Unimed apresenta um novo produto: o seguro “Futuro Planejado”. Trata-se de uma solução que combina, em um único capital contratado, um plano de Previdência (PGBL ou VGBL) e a cobertura de pecúlio por morte.

O diferencial do produto é que o segurado sabe quanto vai pagar do início ao fim da vigência contratada, o que permite planejar melhor o orçamento. A contribuição não é ajustada considerando a idade, somente pelo valor do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) anual.

“O Futuro Planejado é mais uma proposta da seguradora que contribui com a segurança da família em caso de algum imprevisto, com a formação de um patrimônio para o futuro financeiro do segurado. Buscamos inovar e atender às novas demandas do mercado, além de criar novas formas de proteção e previdência aos nossos clientes”, afirma o gerente nacional de Previdência da companhia, Luiz Sacchetto.

O produto está disponível em três opções de contratação: PGBL com pecúlio por morte, VGBL com pecúlio por morte ou somente pecúlio por morte.

Atualmente a empresa possui uma carteira de investimentos superior a R$4,7 bilhões, sendo R$2,8 bilhões em reservas de previdência (aberta e fechada).

