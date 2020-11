Empreender não é fácil, mas essa foi a saída para milhares de brasileiros em 2020 em virtude do ano desafiador. De acordo com dados do Portal do Empreendedor, 1,4 milhões de novas empresas foram abertas em todo o país nos primeiros nove meses deste ano. Esses números destacam a importância do setor no mercado nacional e reforçam como é importante que os empreendedores, independentemente do tamanho do empreendimento, entendam a importância do seguro empresarial para a saúde financeira de seus negócios.

“No caso dos microempreendedores, por exemplo, um imprevisto para quem não tenha um seguro pode representar uma despesa incalculável a ponto de encerrar as atividades. Com um seguro empresarial, há a garantia de reparação em casos inesperados”, afirma Antonio Santos, gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro.

Em caso de um sinistro que impacte a estrutura física do local em que a empresa está instalada, como por exemplo por fenômenos naturais (vendaval, chuva de granizo, incêndio ou tremores de terra), os custos para possíveis reparos são elevados. O seguro ampara os prejuízos, não apenas para a estrutura, mas também para móveis, máquinas, equipamentos e até mesmo as mercadorias enquanto estiverem no estabelecimento segurado. Além disso, o segurado conta com serviços de assistência como encanador, eletricista, desentupimento, chaveiro entre outros.

Ao todo a seguradora oferece soluções a mais de 180 atividades, dentre elas escritórios, bares e restaurantes, academia, consultórios, escolas, pet shops, hotéis e pousadas dentre outros. “As coberturas são personalizáveis e atendem às necessidades de cada atividade. Basta o empreendedor procurar um corretor de seguros para que o profissional possa avaliar as características do negócio e ofereça a melhor solução para o segurado”, diz Santos.

N.F.

Revista Apólice