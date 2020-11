EXCLUSIVO – Subscrição de riscos rápida e com poucos dados. Este é o desafio que a Samplemed colocou como objetivo e que culminou com o produto que a empresa acaba de lançar para o mercado segurador. Apenas com o nome e CPF do proponente, a empresa consegue levantar dados capazes de indicar o seu risco para o negócio, de acordo com a importância segurada desejada. Para esta análise, a Samplemed utiliza a sua vasta base de dados em avaliações médicas com conhecimentos de atuária e estatística.

Em entrevista coletiva para a divulgação do novo produto, o CTO da empresa, Albert da Costa, esclareceu que o desafio era criar um processo mais ágil para o consumidor, melhorando a sua jornada. “Realizamos um trabalho de normalização de todos os dados que armazenamos ao longo dos anos, gerando um motor de análise de dados. O objetivo foi superar as barreiras que empresas encontram para inovar, como falta de recursos humanos, limitações de tecnologia, falta de know-how e processos burocráticos”.

Jairo Waitman, CEO e sócio-fundados da Samplemed, ressaltou que a empresa sempre esteve ligada em processos disruptivos. “A telessubscrição foi uma grande novidade quando foi lançada e hoje é referência no mercado”, apontou, destacando que a empresa nasceu para dar suporte aos processos de subscrição de apólices de seguro de vida com importâncias seguradas mais robustas. Ao longo do tempo e do desenvolvimento de novas tecnologias, este suporte foi se tornando possível para volume menores, podendo chegar agora até aos produtos massificados.

O sócio e COO da empresa, Silas Kasahaya, enfatizou que o portfólio da empresa conta, além da telessubscrição, com exames laboratoriais e ferramentas focadas em tecnologia, como a subscrição automática, modelo preditivo e outro setor de serviços outsourcing de subscrição, treinamento e manual de subscrição, parecer médico, relatórios médicos e área muito forte de análise de dados. “Estamos felizes em lançar este produto pioneiro no Brasil, porque podemos a subscrição com poucos dados, o que é uma revolução para o mercado”, comemorou.

O novo produto pode ser conectado ao produto das seguradoras através de API. Em uma demonstração para a imprensa, os executivos mostraram que a seguradora consegue, em poucos cliques, saber se está o proponente está apto para a importância segurada que ele deseja.

A Samplemed conta com mais de 30 clientes dentro e fora do Brasil. Durante a pandemia, ao contrário do que se imaginava, a empresa cresceu e contratou mais de 50 colaboradores. O grande triunfo da empresa é ter acumulado um banco de dados grande, com informações médicas consistentes.

Kelly Lubiato

Revista Apólice