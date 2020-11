Diante do desejo de promover uma iniciativa inovadora e impulsionada por novas ferramentas digitais, a Sabemi desenvolveu ao longo dos últimos meses o trabalho de planejamento estratégico da companhia para os próximos cinco anos. A jornada de construção desse trabalho contou com a parceria e a curadoria do hub de inovação Black Sheep Project. Por meio de técnicas de gameficação e dinâmicas de interação, foi possível estimular o ganho de eficiência na condução das análises de cenários e definições dos planos futuros.

Orientado pelas diretrizes da diretoria de Planejamento e Compliance da Sabemi, juntamente com a gerência de Marketing da companhia, o projeto foi desenvolvido em um ambiente completamente digital, com múltiplas ferramentas e conteúdos preparados para ampliar as experiências e conexões entre os envolvidos, além de simular a sensação de que o trabalho estivesse ocorrendo de forma presencial. “Esse case que desenvolvemos em conjunto demonstra o espírito inovador e de ousadia da empresa ao abrir para novas ferramentas, ambientes e conteúdos, que estimulam uma importante reflexão no propósito da própria companhia. Para nós, atuar nessa curadoria é sinônimo de reconhecimento e confiança de uma das principais empresas do mercado de seguros do país”, afirma João Ramos, um dos fundadores da Black Sheep Project.

Com o esse projeto, a Sabemi ampliou o grupo de gestão envolvido no processo de planejamento estratégico, incluindo os gestores do nível de coordenação e todas as gerências da companhia. “Buscamos essa parceria que traduz o movimento constante da seguradora não só de fazer parte das transformações do mundo atual, mas também de liderar essas mudanças, ampliando nossa consciência e potencializando nossas experiências”, reforça a diretora de Planejamento e Compliance da empresa, Eliana Schwingel Diederichsen.

N.F.

Revista Apólice