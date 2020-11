Há mais de 34 anos no mercado de Gerenciamento de Riscos e Corretagem de Seguros, a REP Seguros continua sua expansão e qualificação de staff e apresentou seu mais novo diretor Técnico, Marcus Vinícius Sobrinho.

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica/RS e com formação técnica em diversos ramos de seguros patrimoniais, responsabilidade civil e resseguros pela Fundação Escola Nacional de

Seguros (Funenseg), o executivo participou também de programas de aperfeiçoamento In Company em gestão comercial, desenvolvimento e aperfeiçoamento de lideranças.

Sobrinho conta com 25 anos de experiência no mercado seguros, atuando em seguradoras e corretoras nacionais e multinacionais, e irá agregar com seu conhecimento em análise de riscos e gestão de programas locais e globais de seguros corporativos

Um currículo que tem a implantação e gestão de estruturas técnicas, comerciais e desenvolvimento de filiais, atuações como Professor da Escola Nacional de Seguros (Funenseg) e como Diretor do Sindicato das Seguradoras do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiseg-RS), fortalecendo a equipe da empresa.

N.F.

Revista Apólice