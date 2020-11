A Qualicorp anunciou nesta terça-feira, 17 de novembro, a compra da Plural Saúde, administradora de benefícios, e da Oxcorp, corretora de seguros do mesmo grupo. A aquisição no valor de R$ 202.500.000,00 é a maior transação da empresa nos últimos 8 anos e corresponde a 75% da Plural e da Oxcorp. Os outros 25% permanecem com os atuais sócios da companhia, que continuarão na direção das sociedades adquiridas. A estrutura independente e o atual quadro de colaboradores das duas empresas serão mantidos.

As empresas fundadas no Rio de Janeiro possuem atualmente 158 funcionários e 96 mil clientes no segmento coletivo por adesão. A aquisição acrescentará ao portfólio da administradora 21 novas operadoras de saúde e 79 novas entidades de classe, trazendo também uma relevante expansão nacional e de complementariedade para a empresa, levando em conta a baixa sobreposição das regiões de atuação entre a companhia e a Plural.

“Com um ticket médio de cerca de R$ 300,00, a aquisição da Plural reforça nosso propósito de oferecer planos de saúde mais acessíveis, ampliando o acesso da população à saúde suplementar. Além disso, a Plural tem 13 filiais, das quais oito são em cidades em que não tínhamos escritórios, mais de 500 plataformas de venda e 5 mil corretores, que reforçam e expandem a força de vendas do canal externo da Qualicorp”, afirma Bruno Blatt, presidente da companhia. “Além disso, vamos integrar culturas em um processo conjunto de aprendizado”, completa Blatt.

“A Qualicorp reconheceu que seríamos importantes para o negócio. Há uma sinergia porque compartilhamos os mesmos valores e temos o objetivo comum de ampliar o acesso à saúde. É uma empresa que sempre foi referência para a gente e usamos a expertise dela para montar o nosso plano de negócios quando a empresa foi criada. Nosso objetivo era atuar onde a administradora não estava. Com essa parceria, a gente espera aprender muito”, destaca o sócio-fundador da Plural, André Corbacho Vianna.

“A aquisição do controle da Plural e a continuidade dos atuais sócios no negócio reforça a nossa visão em realizar M&As com empresas que potencializem e acelerem o crescimento da Companhia”, destaca Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp.

A conclusão da transação está sujeita à implementação de determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo a aprovação da troca do controle da Plural pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

N.F.

Revista Apólice