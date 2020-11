Em linha com o objetivo de crescimento no mercado de seguros, a Prudential do Brasil reestruturou seu modelo de franquias. A iniciativa busca modernizar e inovar essa rede de negócios, visando a longevidade do principal canal de distribuição de seguro de vida da empresa, implantado há 16 anos e responsável por grande parte da conquista de sua liderança de mercado.

O novo modelo de franquias da companhia acompanha as tendências da indústria de franquia no Brasil, as normas dos órgãos reguladores e está alinhado com a nova Lei de Franquias, que entrou em vigor em março de 2020 e trouxe ainda mais clareza aos negócios e às relações entre franqueadora e franqueados, com expectativas de estimular ainda mais o setor, que é promissor e fonte importante de movimentação da economia do país: registrou crescimento de 6,8% em 2019, com faturamento de R$ 186,75 bilhões, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising). Ainda de acordo com a associação, até mesmo em meio à pandemia, o segmento se mantém resiliente, com apenas 1,4% das 160 mil franquias do país encerradas e cerca de 47,7% das redes de franquias mantendo ou ampliando seus planos de expansão.

A franquia da empresa está focada no relacionamento e na transparência com os franqueados, na criação de comitês, Clube de Vantagens, Programa de Excelência, parcerias com instituições financeiras e o Prêmio Padrão Franquia, para estimular e incentivar a posição de qualidade do negócio. Como franqueadora, a Prudential manterá o sistema de transferência de know-how de forma padronizada, com treinamentos exclusivos para os franqueados, garantindo a excelência dos serviços das franquias, em linha com um dos principais valores da companhia “foco no cliente”.

“A nossa franquia é muito eficiente, a nossa metodologia é replicável, repetível e única no mercado de seguros. É um modelo de sucesso e já conta com quase 1.600 corretores franqueados. As vendas de seguros de vida por esse canal de distribuição representam cerca de 85% do negócio da companhia. Queremos expandir a nossa rede de franquias e temos planos de dobrar esse canal de comercialização nos próximos cinco anos, com o apoio global da empresa, para torná-lo cada vez mais competitivo”, destaca o presidente e CEO da seguradora, David Legher.

O cenário para o desenvolvimento ainda maior do canal de franquias da Prudential no Brasil é favorável e promissor, já que penetração do mercado de seguros de vida no PIB do país é inferior a 1%, ou seja, o segmento possui potencial para crescer. Além disso, o país tem o maior número de empreendedores individuais do mundo, de acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2019, promovido pela London Business School em parceria com o Babson College: que mostra que 53% das empresas em atividade no Brasil são compostas por uma única pessoa enquanto, no mundo, o empreendedorismo individual representa apenas 9% do total.

Soma-se a isso o próprio potencial da organização, que detém 7,6% de participação no mercado de seguros de pessoas e em torno de 27% do mercado de seguros de vida individual. Ou seja, em termos de prêmios, uma de cada quatro apólices de seguros de vida vendidas no Brasil é da companhia.

“Estamos muito entusiasmados com o novo modelo de franquias e confiantes de que estamos no caminho certo para construir a maior e a melhor franquia de proteção do Brasil. Como costumamos dizer na franquia: somos Partners for Life, em tradução, parceiros para a vida”, finaliza Humberto Madeira, vice-presidente de Franquias da Prudential.

N.F.

Revista Apólice