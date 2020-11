O deputado Márcio Jerry (PcdoB/MA) apresentou um projeto de lei que obriga as empresas de aplicativos de entrega a contratar, em benefício dos entregadores a elas vinculados, seguros de vida e de danos ou roubo do veículo usado para a entrega, sem qualquer ônus para o motorista.

De acordo com o autor do projeto, o trabalho precarizado no Brasil cresceu bastante nos últimos cinco anos em razão das mudanças legislativas, em especial reformas trabalhistas que facilitaram a existência de relações flexibilizadas de trabalho. “A preocupação com a saúde e segurança dos trabalhadores não existe nesse mundo precarizado, pois diversas são as matérias de jornais relatando acidentes, doenças laborais e outros problemas de saúde que não contam nem com a solidariedade da empresa ou responsabilização. O pior de tudo é a transferência de riscos e custos não mais para outras empresas a elas subordinadas, mas para uma multidão de trabalhadores autônomos engajados e disponíveis para o trabalho”, critica o deputado.

Ele acrescenta que, diante desse cenário, o objetivo desse projeto de lei é exatamente “corrigir essa distorção, visando garantir o possível para esses trabalhadores”.

O projeto também veda à empresa operadora de aplicativo de entrega desligar sumariamente qualquer trabalhador do aplicativo sem motivo devidamente fundamentado, comunicado ao empregado com, no mínimo, 10 dias de antecedência.

* Fonte: CQCS