O mês de outubro encerrou com a produção geral de R$ 68,4 milhões na Rede Lojacorr. Foram comercializados em seguros R$ 61,7 milhões, o que representa alta de 22,92% em relação ao mesmo período do ano passado. Em consórcio a produção de outubro foi de R$ 4,4 milhões, o que equivale a 55,43% de alta. Já os demais segmentos da empresa tiveram produção de R$ 2,3 milhões (+420,02%). O crescimento total foi de 27,87% referente ao mesmo período do ano anterior.

Nesse período o ecossistema da Rede conquistou 19 corretoras de seguros, apresentando novas entradas nas quatro regionais do País. De acordo com o diretor Comercial da empresa, Geniomar Pereira, todos os principais ramos comercializados cresceram, com destaque para: RD Equipamentos (103%), Saúde (64%), Rural (54%), Vida (42%), Prestamista (25%), Transporte (27%), Automóvel (24%), Empresarial (24%), Residencial (18%) e Condomínio (17%).

Quarenta e quatro Unidades também tiveram êxito positivo, com destaque para: Maringá, Vale do Aço, Belo Horizonte, São Paulo, Maranhão, Sul de Minas, Mato Grosso, Campo Grande, Ribeirão Preto e Joinville. Além disso, 100% das principais companhias parceiras tiveram alta, com destaque para: Tokio Marine, Zurich, Mapfre, Sompo, Alfa, Unimed, Amil, Bradesco, Mitsui e HDI. E 89% das corretoras da Rede cresceram, com destaque para: M & K, SAC’S, A3MG, VHM, M&S RP, Henkan, DB Armelin, Marinho Catalão, Sempre Bem e SRD.

Pereira, diz que “esses resultados retratam a superação da sétima batalha dessa pandemia. Porém, continuará sendo de extrema importância a medição diária, pois é necessário saber fidedignamente sobre os movimentos da produção, dos protocolos, dos cancelamentos, do percentual de renovação, sobre qual companhia indica a maior perda e de qualquer outro indicador que faça sentido para uma rápida tomada de decisão”, ressalta.

