Você já ouviu falar em plano de saúde animal? Pois é! Nós humanos não somos os únicos que possuímos o direito de usufruir de uma assistência médica. Em Minas Gerais, o principal player no segmento de serviços de medicina veterinária é o Health for Pet, da Porto Seguro. Com disponibilidade de contratação em Belo Horizonte, ele conta com três possibilidades de planos, são eles: o Ambulatorial, o Essencial e o Completo.

De acordo com Erivelton Barbosa, gerente Regional da Porto, as três modalidades assistenciais oferecem estruturas para deixar os pets mais felizes e saudáveis, além de garantir atendimento rápido e prático a qualquer momento. Mas quais são os serviços que estes planos oferecem?

Conheça mais detalhes sobre cada plano de saúde:

Plano Ambulatorial: Oferece os cuidados básicos com a saúde do seu pet, como consultas com generalista, principais vacinas, atendimentos emergenciais e preventivos, exames laboratoriais e raio-x. Esta modalidade contempla ainda os pets idosos, aqueles que possuem mais de 10 anos de vida.

Plano Essencial: Oferece o essencial para o bem estar e saúde dos bichinhos. Contempla todas as coberturas do plano Ambulatorial, além de consultas com especialista, cirurgias ortopédicas, cirurgia de tumores, ultrassonografia, eletrocardiograma, internação, exames cardiológicos e de alta complexidade, check up anual e castração, além dos benefícios do Reppara+!

Plano Completo: Oferece uma rede premium e tratamentos complementares ao pet. Contempla todas as coberturas do plano Essencial, além de consultas, tratamentos com fisioterapia, acupuntura, tratamento com vermífugo e antipulga

Barbosa ainda explica que os belorizontinos podem se sentir seguros, pois os seus cãezinhos e gatos podem contar com a total cobertura do plano e de uma rede credenciada. “São clínicas e consultórios, veterinários em domicílio, hospitais, laboratórios, atendimentos 24 horas e vários outros equipamentos de assistência”, afirma o gerente da Porto.

“Os animais adoecem como a gente e possuem doenças muito parecidas como a dos humanos. Por isso, o cuidado preventivo é fundamental e evita com que o animal sofra e o seu dono também. Desta forma, é muito importante contar com o aporte à rede credenciada por meio de um plano de saúde, garantindo uma amplitude de serviços veterinários, que são essenciais para os bichinhos e com preços que se adequam às pessoas”, pontua o gerente.

Um dos benefícios presentes nos três planos e mais procurados pelos tutores em Belo Horizonte é a aplicação de vacinas, que evitam as principais e mais perigosas doenças que possam atingi-los. No entanto, por mais que seja um benefício tão importante, é um dos que mais geram dúvidas aos donos.

Um exemplo simples está relacionado à aplicação da vacina polivalente em filhotes. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, estão autorizadas até 3 doses para pets com até 4 meses, ou seja, 120 dias de vida, desde que o prazo de solicitação respeite o fim do período de carência de acordo com o contrato. Entenda, a seguir, como funcionaria na prática:

– 1ª Dose: Deve ser aplicada quando o pet completar 45 dias de vida;

– 2ª Dose: Deve ser aplicada ao atingir 66 dias de vida;

– 3ª Dose: Somente pode ser aplicada com 87 dias de vida.

Vale ressaltar que as vacinas Antirábica e Bordetella não fazem parte do cronograma vacinal de filhotes, porém estão inclusas na cobertura dos planos sendo 1 dose anual de cada.

N.F.

Revista Apólice