A Educatu, plataforma digital da Icatu Seguros voltada ao treinamento e capacitação de seus corretores, tem novidades. Agora, além de um aplicativo, a plataforma conta com uma versão desenvolvida e adaptada para mobile. O upgrade tecnológico permite que os corretores acessem de qualquer lugar, por meio de smartphones ou tablets, o conteúdo dos mais de 40 cursos de aperfeiçoamento profissional e as novidades que a seguradora disponibiliza para a sua força de vendas.

A nova experiência possibilita que a capacitação seja feita online ou offline, proporcionando mais flexibilidade e comodidade aos corretores. Além da mobilidade, a modernização embarcada à plataforma permite o acompanhamento de webinars, inclusive com transmissão ao vivo, e calendário de eventos para que os parceiros organizem o seu dia a dia e mantenham a rotina mais acessível.

A plataforma passa a contar também com espaço destinado às mídias digitais, que poderão agregar podcasts, vídeos e arquivos com conteúdo educacional, além de trilhas de desenvolvimento que reforçam os materiais didáticos já disponibilizados pela companhia. As trilhas permitem ao aluno se aprofundar nos temas desejados, com uma estratégia educacional direcionada. Como, por exemplo: conhecer toda a grade de produtos Icatu concentrada em um só lugar ou entender mais sobre o universo do Seguro, disponível na trilha “Quero entender Seguro de Vida”.

O vice-presidente corporativo da empresa, Alexandre Vilardi, diz que as novidades da ferramenta reforçam o empenho da companhia em trazer mais facilidades com investimentos em tecnologia. “Tivemos mais de 7.000 acessos ao Educatu em 2020 e isso demonstra o interesse do corretor em se atualizar de forma dinâmica e flexível, onde ele estiver e quiser. Com a versão para celular ou tablet e o aplicativo, todo o acesso ao nosso conteúdo estará a um clique, na palma da mão, ainda mais ágil, intuitivo e prático”.

Entre as facilidades incorporadas ao sistema estão ainda a criação de grupos colaborativos e uma área destinada à troca de conhecimento e esclarecimento de dúvidas. Conteúdos institucionais, novos produtos e serviços, além do atual cenário dos mercados segurador e financeiro também serão divulgadas neste novo espaço.

