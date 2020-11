A Pitzi acaba de anunciar a chegada de João Miranda no cargo de general manager da empresa. A contratação do ex-CFO do Mercado Livre Brasil reforça o investimento da startup em nomes fortes e experientes do mercado para potencializar seu momento de crescimento acelerado.

Formado em Engenharia pela Universidade Federal da Bahia, João Miranda tem uma jornada de mais de 20 anos nos mercados de consumo e tecnologia. O executivo atuou em posições de liderança em grandes companhias desses segmentos, incluindo Procter & Gamble e iFood, além de ter assumido por 4 anos a diretoria financeira do Mercado Livre no Brasil.

Miranda deseja acelerar a estratégia da insurtech em ampliar sua rede de parceiros e o acesso do público a programas de seguro e proteção. “Com frentes de negócio junto às principais redes de varejo físico e online no Brasil, a Pitzi vive um momento único na sua missão de promover a liberdade na forma como as pessoas se conectam por meio dos seus celulares. Vamos em busca de ainda mais escala e eficiência nesta transformação”, diz.

A entrada do executivo reforça o time de liderança da empresa e dá ainda mais foco à companhia, que desde sua fundação é comandada por Daniel Hatkoff. Enquanto o novo general manager assume a responsabilidade por toda operação e pelo dia a dia do negócio, Hatkoff passa a redobrar sua dedicação a parcerias estratégicas, projetos de alto impacto e desenvolvimento de produtos inovadores.

“Estamos crescendo e multiplicando o número de novas parcerias de peso a cada dia, então é essencial que a Pitzi invista em talentos que nos permitam escalar com mais rapidez e qualidade de serviço. Com uma experiência de mercado e capacidade de gestão, encontramos no Miranda o executivo ideal para que possamos continuar impactando o setor de seguros e a vida de milhões de brasileiros”, afirma Hatkoff.

Revista Apólice