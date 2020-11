Se você tem um carro comprado em leilão sabe a dificuldade que é fazer seguro para o seu carro. A maioria das seguradoras não aceita clientes com automóveis decorrentes de leilão, mesmo que sem avarias. A insurtech brasileira Pier, empresa de tecnologia que oferece seguros, resolveu mudar esse cenário e acaba de lançar uma oferta de seguro para automóveis provenientes de leilão.

“Temos em nosso modelo de negócios uma comunidade de pessoas que querem descomplicar e desmistificar a área de seguros. O fato de sermos uma insurtech nos possibilita usar tecnologia, automação de processos e inteligência com modelos digitais, para alcançarmos redução de custos da operação e também evitar fraudes”, afirma Carlos Colucci, head de Insurance da empresa.

Além da novidade de ofertar seguro para carros de leilão, a companhia também passou a oferecer seguros para clientes nos casos em que os veículos estão em nome de terceiros, desde que o proprietário tenha uma relação de parentesco comprovada. “Muitos de nossos clientes são da mesma família e, às vezes, o carro está no nome do pai, mas a filha que é a motorista principal. Em outros casos, o carro é da sogra e quem dirige é o genro e assim por diante. Abrimos agora esse serviço de cobertura, que será também ampliado aos clientes de carros de leilão”, explica o executivo.

Dos clientes que procuram a Pier, 14% possuem carros oriundos de leilão. A oferta para carros neste cenário acompanha os modelos dos automóveis tradicionais, ou seja, são para veículos registrados nos Estados de São Paulo e na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde a empresa já atua com serviços de seguro por assinatura mensal. Além disso, a modalidade aplica-se para carros que valem até R$ 60 mil, a proteção é contra roubo e furto, e ainda oferece assistência de serviços 24 horas.

“Nos automóveis tradicionais a empresa cobre 100% do valor dado pela tabela Fipe, porém, para carros de leilão, a cobertura varia de acordo com o montante que o cliente pagou pelo veículo. Então, se o cliente pagou 70% do preço da tabela Fipe no ato da compra do automóvel, esse mesmo carro será segurado e restituído por esse valor em caso de sinistro”, afirma Colucci. “Por enquanto a empresa só faz seguro de carros de leilão que foram avaliados entre 70% a 90% do valor da tabela Fipe e, no futuro, a ideia é segurar que valem 60% da tabela oficial”, completa o executivo.

O preço do seguro para o carro de leilão varia conforme avaliação de risco. A oferta de seguros mensais por assinatura da Pier chega a ser 30% mais econômica, com parcelas a partir de R$29,00/mês (equivalente a R$ 348,00/ano) em Belo Horizonte e parcelas de R$32,90/mês (que ao ano soma R$394,80) em São Paulo.

Estimativas do mercado demonstram que são comercializados em torno de R$ 1 bilhão de veículos no mercado de leilões. “A falta de seguro disponível para esse setor é um dos motivos que leva 70% da frota nacional ainda não ser protegida por seguro. O objetivo é exatamente atender esse público que não é atendido por seguradoras tradicionais. O mercado potencial da Pier só nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte, em seguro autos é de mais de 2 milhões de pessoas, isso sem incluir carros de leilão”, afirma Colucci.

“Para as pessoas que têm medo das insurtechs, principalmente no quesito solidez, explicamos que temos investimentos de três fundos de renome do mercado financeiro”, comenta Colucci. “Também é importante destacar que estamos em conformidade com normas e regulações da Susep e que nossas apólices são emitidas pela Too Seguros”, enfatiza o executivo.

