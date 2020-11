O Seguro PASI preparou uma campanha de vendas para os corretores de seguros, a Black November. Durante todo o mês de novembro, os corretores de seguros terão uma comissão adicional e poderão oferecer a seus clientes condições especiais na contratação do seguro, incluindo ainda uma assistência exclusiva sem custo adicional no plano escolhido.

Andréa Badia, gerente Comercial RJ, ES e Centro-Oeste da empresa, pontua que é uma excelente oportunidade para o corretor que já comercializa o PASI ou para aquele que deseja iniciar no ramo de seguro de vida e ao mesmo tempo diversificar sua carteira concentrada em outros ramos.

Com a campanha Black November, o corretor terá a chance de ampliar a oferta do seguro de vida, agregando mais valor para seus clientes. “O corretor poderá exercer o verdadeiro papel de consultor e de agente do bem-estar social com o PASI”, afirma Andréa.

A gerente comercial ainda pontuou que os corretores possuem um grande desafio de levar proteção e amparo ao seu cliente. “Pensando nisso, o corretor pode encontrar na empresa a facilidade e o apoio necessário na comercialização e na contratação do seguro, principalmente no pagamento das indenizações”.

Para saber mais informações envie um e-mail para [email protected] Se preferir fale com o comercial da sua região ou entre em contato com a Central PASI de Atendimento através do número 4000-1989 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 703 6302 (demais localidades) ou WhatsApp: (31) 99829-8588.

N.F.

