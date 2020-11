A Omint apresentou um olhar diferenciado para os profissionais que atuam nessa área. Para cuidar de quem cuida e proteger o exercício da profissão dessa categoria, desenvolveu materiais exclusivos para fornecer informações e esclarecimentos sobre a contratação de seguros de vida individual, com coberturas especiais que levam em conta características dos profissionais da saúde, inclusive em tempos de Covid-19. Eles estão disponíveis no site.

A nova landing page ainda conta com um e-book gratuito para download, que contém 10 dicas para escolher seguro de vida. O material é um importante instrumento para profissionais de saúde obterem esclarecimentos e tirarem dúvidas sobre a importância do seguro de vida na proteção da geração de renda e padrão de vida, além de entenderem as coberturas oferecidas a eventos que podem comprometer sua capacidade laboral. Também é um importante insumo a corretores de seguros, representando um valioso apoio para a venda consultiva.

“Para apoiar os corretores a proporcionar uma venda consultiva de excelência, as informações da landing page e do e-book fazem toda a diferença no dia a dia dos profissionais da saúde, esclarecendo pontos fundamentais sobre coberturas especialmente voltada a esse público, incluindo eventos causados pela Covid-19”, afirma o diretor Comercial e de Marketing da seguradora, Cícero Barreto. “Além disso, contamos com até 20% de desconto para clientes da área de saúde, tornando as soluções ainda mais atraentes para a oferta do corretor”, completa.

De acordo com o diretor Médico Técnico da companhia, Dr. Marcos Loreto, o material desenvolvido é também de suma importância para conscientização dos profissionais da saúde sobre a importância de protegerem a si mesmo e aqueles que lhe são caros “Por muitas vezes receberem por procedimentos e terem uma rotina intensa entre plantões e consultórios, os profissionais de saúde apresentam necessidades específicas de proteção, principalmente frente a uma pandemia. Ouvimos nossos parceiros e, para cuidar de quem cuida, a Omint fornece soluções de vida individual com coberturas pensadas especialmente para o dia a dia desses profissionais”, ressalta.

N.F.

Revista Apólice