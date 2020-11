Em uma parceria com a Bradesco Auto/RE o banco digital Next acaba de lançar seu Seguro Residencial com planos a partir de R$19,90, garantindo cobertura completa e assistência dia e noite. A novidade sofistica a plataforma de Seguros do banco, que já oferece Plano Odontológico e Seguro para Cartão de Débito e Crédito.

Com cobertura para incêndio, roubo, danos elétricos e muito mais, o produto tem serviços de chaveiro, eletricista e até encanador para ajudar com os problemas da casa em qualquer horário. Tudo com a segurança e garantia da Bradesco.

Ao todo são sete opções de plano disponíveis, pensadas para atender todos os perfis de clientes, inclusive para quem aluga apartamento ou casa. “Por meio do nosso time de antropólogos, verificamos que há uma grande tendência dos nossos consumidores fazerem a aquisição de um imóvel residencial, onde 49% disseram que pretendem comprar uma casa e/ou apartamento, o que torna o seguro altamente atrativo, acessível e conectado com as expectativas do público que busca, além de ser uma solução de valor agregado que entregue benefícios e conveniência”, afirma Jeferson Honorato, diretor Geral do Next.

A disponibilização do seguro residencial também faz parte da iniciativa de completude do portifólio de soluções do banco, tornando-o cada vez mais a mais completa plataforma digital do mercado para distribuição de produtos financeiros e não financeiros.

“A Bradesco Auto/RE investe em pesquisas e inovações em beneficio de clientes e corretores. A parceria com o Next promete ser promissora para ambas as empresas e representa uma nova opção de seguro no mercado”, destaca Saint´Clair Lima, diretor da seguradora.

N.F.

Revista Apólice