O médico e empresário Aziz Chidid Neto, presidente do Grupo Assim Saúde e do Grupo Memorial, morreu aos 66 anos na tarde de sábado, 14 de novembro, após sofrer uma parada cardíaca depois de uma cirurgia.

Neto era natural de Bariri, em São Paulo, e formou-se em medicina na Universidade Gama Filho, em 1979. Ao longo de mais de 30 anos, exerceu a profissão de cirurgião urologista no Brasil e também na Argentina. Além do Grupo Memorial e do Assim Saúde, ele também presidia uma rede de hospitais e centros médicos no Rio de Janeiro.

Filho de pai sírio com mãe italiana, ele chegou ao Rio em 1972, com 17 anos, para estudar medicina. Foi só em 1984, quando a clínica onde trabalhava como urologista fechou as portas, que ele iniciou um negócio próprio.

Adquiriu duas clínicas modestas, uma no Centro do Rio e outra no bairro do Engenho de Dentro. Em 1988, passou a integrar com uma participação de 6,25% a empresa que viria a se transformar na Assim Saúde, em conjunto com outros sócios. Atualmente, detinha 97% da operadora a partir de uma holding que engloba quase 130 empresas.

Seu corpo será velado no Cemitério Memorial do Carmo, onde será cremado.

A diretoria do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) e seus associados manifestam pesar pelo falecimento.

* Fonte: O Globo