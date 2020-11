Bruno Porte assume o cargo de diretor de TI, Operações e Sinistros da Mitsui Sumitomo. Com uma vasta experiência no mercado de seguros, o executivo chegou à companhia para dar sequência a projetos e iniciativas que já estão em andamento, além de ajudar a utilizar a tecnologia para acelerar o crescimento de uma forma eficiente por meio de automação e digitalização de processos.

Em entrevista ao CQCS, Porte revelou que a chegada à companhia foi uma decisão pessoal de longo prazo. “A empresa é um dos maiores grupos seguradores do mundo, líder na Ásia. É uma organização muito sólida, que tem um plano muito interessante de crescimento e expansão para os próximos anos. A companhia vem entregando de uma forma bem interessante o planejado, muito focada nos pilares de inovação, pessoas e processos”, disse o executivo. “Acho que a companhia tem tudo para conseguir superar metas e dobrar ou triplicar de tamanho”, completou.

Questionado sobre o que a seguradora poderia esperar da sua atuação, o executivo destacou que a companhia já possui uma história, projetos, iniciativas, e ele chegou para complementar isso. “Quero dar sequência no trabalho que já está planejado pois temos muitos projetos em andamento, mas ao mesmo tempo a minha chegada é um complemento que traz um olhar importante de como a gente pode utilizar a tecnologia para acelerar o crescimento de uma forma eficiente, por meio de automação e digitalização dos processos, além de estar próximo aos parceiros de negócios”.

Além disso, o novo diretor revelou que um dos focos da Mitsui é fortalecer a relação com o corretor. “Se eu pudesse definir, a gente busca trazer serviços digitais, tanto para auto atendimento quanto para novos produtos, para a diversificação do portfólio do corretor. Eu acho que é um grande foco que nós temos: fortalecer a relação do corretor com a seguradora”, disse Porte.

Por fim, o executivo destacou também que para a seguradora ter mais sucesso é essencial ouvir o seu principal parceiro de negócio. “Ouvir o corretor não é importante para o sucesso da minha área, e sim para o sucesso da companhia e para evolução do mercado. Eu costumo dizer que quem fala com o cliente sempre é o corretor. Ele fala com o consumidor na felicidade, na dor, quando vai vender e quando existe um sinistro”, ressaltou.

Porte ainda completou. ”A gente tem cada vez mais corretores online, digitais. Mas quando saímos dos grandes centros e vamos para o interior, os corretores têm uma relação de longevidade com seus clientes. Eles participam de fato da vida do cliente. Ele vê cliente casar, ser pai e ser avô. Essa relação entre corretor e segurado é super importante. Quando a gente ouve o parceiro, temos uma enorme possibilidade de melhorar nossos processos, sistemas e evoluir produtos. Essa relação é fundamental. Sei que a Mitsui tem isso na essência. Gosto de ser uma pessoa acessível aos parceiros. É uma relação que pra mim é o diferencial”, finalizou o executivo.

Porte já passou pela Allianz, Liberty Seguros, Metlife, Tokio Marine, AIG, e Argo Seguros.

* Fonte: CQCS