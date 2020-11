A GEO anunciou a comercialização do seguro prestamista em parceria com a seguradora Metlife, o qual cobre por um ano o valor mensal do condomínio.

Com a evolução dos processos digitais, a seguradora encontrou na empresa a melhor forma para disponibilizar a contratação destas apólices, de maneira rápida, eficiente e segura. A plataforma oferece facilidades como a emissão digital, faturamento inteligente das apólices, obtenção de certificado digital individual em tempo real e a liquidação de sinistro de forma ágil, sem o envio de qualquer documento físico.

A contratação do seguro já está disponível e poderá ser realizada em nome da administradora do condomínio ou imobiliária. A apólice contará com uma cláusula beneficiária ao condomínio, que terá garantido o direito de recebimento da indenização em caso de sinistro com os condôminos ( segurados da apólice). Além disso, através do portal as apólices contam com diferenciais como a taxa única independente da idade e não há necessidade de apresentar a Declaração Pessoal de Saúde dos devedores.

“Temos certeza que o seguro prestamista para condomínios atenderá às exigências deste nicho do mercado, trazendo mais tranquilidade para todas as partes envolvidas, principalmente neste momento que estamos vivendo”, afirma Rossana Costa, diretora da GEO.

N.F.

Revista Apólice