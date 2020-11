EXCLUSIVO – Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), a Black Friday de 2020 deve movimentar R$ 3,74 bilhões e atingir o maior faturamento desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo no Brasil, em 2010. Se a previsão se confirmar, haverá um aumento de 6% em relação ao ano passado (R$ 3,67 bilhões). A entidade projeta um avanço real de 61,4% nas vendas exclusivamente online devido à pandemia.

Por conta do sucesso da Black Friday, algumas empresas do mercado segurador estão oferecendo descontos em seus produtos e realizando campanhas de incentivos para os corretores parceiros. Confira algumas dessas ações abaixo:

Porto Seguro

A companhia oferecerá 11 ofertas ao longo de duas semanas de promoções: a Porto Week, que acontece de 23 a 29 de novembro; e a Cyber Week, realizada entre 30 de novembro e 6 de dezembro. A empresa oferece descontos para contratação e renovação de seguros e condições especiais para aquisição de serviços:

Carro Fácil : Durante a promoção, o Carro Fácil oferecerá aos veículos participantes um voucher de R$ 150, que poderá ser resgatado em combustível na Incentive.me ou em qualquer outro produto oferecido na plataforma. O voucher será concedido para novos clientes que realizarem o pagamento entre os dias 23 e 30 de novembro.

Health for Pet : O cliente que contratar o plano de saúde para cães e gatos da companhia com o Cartão de Crédito Porto Seguro terá 15% de desconto. Para pagamento com outros cartões, o desconto será de 10%. Os benefícios são válidos para qualquer plano adquirido entre 23 e 29 de novembro.

Porto Faz : As contratações feitas com o Cartão de Crédito Porto Seguro entre os dias 23 de novembro e 6 de dezembro ganharão até 25% de desconto. Contratações feitas com outros cartões terão desconto de até 15% no mesmo período.

Clientes do Porto Faz que contratarem o serviço de limpeza de tecido ganharão um voucher para adquirir qualquer plano Health for Pet com 20% de desconto nos pagamentos com Cartão de Crédito Porto Seguro. A promoção é válida de 23 de novembro a 6 de dezembro e os benefícios não são acumulativos.

Rastreador para veículos : Os clientes que contratarem o produto durante a Porto Week terão R$ 300 de desconto no primeiro ano de aquisição do seu rastreador (comparado ao valor original do serviço, sem campanha ou condição diferenciada). A promoção é válida entre 23 e 29 de novembro.

Reppara!: Para as contratações do Reppara! e do Reppara!+, os clientes contarão com 10% de desconto, válido de 23 de novembro a 6 de dezembro.

Centro Automotivo Porto Seguro : Os Centros Automotivos da empresa oferecem descontos de até R$ 75, o que representa até 50% a menos nos valores dos serviços de alinhamento e balanceamento de rodas para veículos leves. A promoção é válida de 23 a 30 de novembro, sendo a realização dos serviços até 11 de dezembro.

Seguro para Equipamentos Portáteis : Será aplicado 10% de desconto para novos seguros e renovações. Para pagamentos com Cartão de Crédito da companhia, serão acrescentados mais 5% de desconto. As condições seguem de 23 de novembro a 6 de dezembro.

Seguro Bike : O desconto na contratação do seguro bike pode chegar a até 15%. Serão 10% de desconto aplicados para contratação de novos seguros e renovações. Para pagamentos com o Cartão de Crédito da empresa serão acrescentados 5%, válidos de 23 de novembro a 6 de dezembro.

Seguro Transporte: Serão aplicados descontos de 10% para propostas de seguros novos geradas durante a semana nas taxas do Transportes Mais Simples em todos os segmentos, para o RC Ambiental Transportes e para o Embarcador Programável. Todos válidos entre 23 e 29 de novembro.

Seguro Residencial: Serão aplicados 10% de desconto para contratação de seguros novos para o Porto Seguro Residência Habitual, Veraneio e Premium. Pagamentos no Cartão de Crédito da empresa terão mais 5% de desconto. Promoção válida de 23 a 29 de novembro.

Seguro Consórcio: Os planos flex do Consórcio de Imóvel terão redução de 25% no valor da parcela até a contemplação e o cliente ainda pode contar com o benefício da taxa de adesão facilitada. Além disso, o Consórcio para automóveis, veículos pesados e o novo Consórcio Sustentável para aquisição de placas solares também oferecem a redução de 25% no valor da parcela até a contemplação. A promoção é válida para a Porto Week.

Segundo Rivaldo Leite, vice-presidente Comercial e de Marketing da companhia, “esta é uma boa oportunidade para as pessoas que já consideravam contratar um seguro ou assistência, pois as condições oferecidas pelo mercado durante a Black Friday, de alguma maneira, acabam facilitando o alcance do setor a um público mais diversificado. Além disso, as ofertas se tornam um forte argumento para que o corretor alcance quem ainda necessita de proteção”.

MAG Seguros

A seguradora elaborou uma campanha online de venda de seguro de vida. Os corretores parceiros da companhia poderão criar um e-commerce próprio da ação e, para todas as vendas realizadas por este link, os segurados receberão 3 meses gratuitos de assinatura Globoplay. A ideia é que a companhia possa, além de cuidar do futuro das pessoas, reforçar o conceito de estar seguro, principalmente neste período de pandemia e isolamento social.

De acordo com Marcio Batistuti, diretor de Varejo da empresa, a organização tem percebido que as pessoas estão cada vez mais conscientes em torno da importância do planejamento financeiro. “Estamos sempre acompanhando as tendências, contexto socioeconômico, novas demandas da sociedade e dos nossos corretores parceiros. Apenas no primeiro semestre deste ano, por exemplo, lançamos mais de 10 novos produtos. Acredito fortemente que o mercado seguirá o crescimento pós pandemia”.

Previsul

Nesta Black Friday a companhia lançou uma campanha voltada para os corretores de seguros na qual irá distribuir R$ 50 mil: a “BlackWeek Cota+ R$ 50 mil”, que irá oferecer premiações em dinheiro aos seus parceiros. Entre 23 e 27 de novembro, os corretores que realizarem vendas através do Cota+ dos produtos Acidentes Pessoais Coletivo, Acidentes Pessoais Individualizado e Vida PME (Taxa Média e Global), estão participando.

A partir de R$ 300 em emissão de prêmios dos produtos participantes, o corretor recebe 10% do valor. Durante a campanha, o corretor pode ganhar até R$ 3 mil em dinheiro. Para que o pagamento da primeira parcela das vendas aconteça até 31 de dezembro é necessário realizar a gestão da carteira, garantindo o recebimento do prêmio.

Para Renato Pedroso, presidente da seguradora, nos seguros patrimoniais, o grande atrativo desse período de pandemia foram as assistências atreladas aos mesmos, que garantiram ainda mais praticidade ao dia a dia dos segurados. Já nos produtos de vida, além das assistências, a sensação de garantir conforto e segurança para mínima manutenção da situação financeira dos dependentes em caso de sinistro, gerou grande demanda pelos mesmos. “Acredito que a disposição das pessoas para aquisição de produtos securitários, após a pandemia, vai crescer. Por isso estamos muito confiantes com a retomada”.

Nicole Fraga

Revista Apólice