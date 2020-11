A MDS Brasil anunciou a contratação de uma nova executiva para compor o seu time. Claudia Leite Silva assume a Diretoria Comercial de Saúde e Benefícios (Health & Benefits).

Claudia, que já está há 20 anos liderando equipes, possui habilidades de comunicação e desenvolvimento de pessoas. A executiva trilhou uma sólida carreira em empresas do Mercado Financeiro, de Serviços, Comunicação e Saúde, tendo também experiência em gestão de equipes de vendas, gestão comercial de carteiras e negociações com clientes e parceiros.

Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink, disse que a nova executiva contribuirá para a consolidação de projetos que visam a agregação de soluções à Gestão de Saúde e Benefícios. “O mercado tem exigido pessoas cada vez mais capacitadas e que estejam atentas às tendências e transformações. Claudia terá uma grande missão e, com certeza, por conta de sua expertise, vai gerar muitas oportunidades de negócios para a empresa”, afirma.

Gustavo Quintão, vice-presidente de Saúde e Benefícios da companhia, explica que a executiva vai atuar com indicadores a fim de identificar fatores de risco, tendências e comportamentos e, assim, desenvolver um conjunto de soluções customizadas de acordo com as demandas do mercado. “Claudia fará um trabalho diferenciado nesta importante frente de atuação. Sua experiência como líder e contato em outras grandes empresas são fundamentais para este sucesso”, afirma.

“Estou muito honrada em compor o time da MDS Brasil e acredito que teremos bons resultados nos negócios da empresa. Os 20 anos que passei liderando e motivando outras pessoas a alcançarem objetivos são a minha principal bagagem e, sem dúvida, serão fundamentais para a concretização deste novo desafio”, diz Claudia.

