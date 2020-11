Quatro possibilidades de especialização em um único curso. Seguros Gerais, Direito Securitário, Benefícios e Sob Medida são as opções de ênfase disponíveis no MBA Executivo em Negócios de Seguros, ministrado pela ENS.

O curso é indicado para profissionais com ensino superior completo interessados em desenvolver conhecimentos atualizados sobre gestão. Com duração de um ano e meio (360 horas), o programa permite que o aluno escolha, no último módulo, ênfase de sua preferência, podendo direcionar a carreira de acordo com suas prioridades.

Os demais módulos contemplam os temas Produtos, Finanças, Pessoas e Processos. Há ainda o módulo inicial, que conta com matérias básicas como Teoria Geral do Seguro, Estatística e Matemática Financeira.

Com início marcado para fevereiro de 2021, o MBA é realizado na modalidade online em uma plataforma de ensino com aulas interativas e conteúdo atualizado regularmente.

Para participar é necessário ensino superior completo. Investimento, conteúdo, corpo docente e demais informações podem ser encontradas no site, que também é o canal para matrículas.

N.F.

Revista Apólice