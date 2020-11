A Mapfre acaba de firmar um acordo com o Mercado Livre e com a startup Pitzi para a oferta de seguros para celulares. O produto cobre furto e danos no aparelho, e estará disponível a partir deste mês para os mais de 20 milhões de clientes ativos da plataforma.

A contratação será de forma totalmente digital, com gestão e pagamento por boleto, débito ou cartão de crédito via conta Mercado Pago, bem como pelo marketplace do Mercado Livre. A proposta é oferecer o seguro juntamente com o aparelho, simplificando o processo.

“Vamos ofertar um produto muito atraente do ponto de vista de custo e cobertura. Isso ajudará a democratizar o acesso à proteção de celulares”, afirma Alex Frederico Dias, diretor comercial de Acordos de Distribuição da seguradora.

A expectativa é expandir a oferta de produtos por meio digital no futuro, acompanhando a tendência de avanço de compras pela internet. “Esse acordo nos ajudará a estar mais preparados para a revolução digital, complementando as ofertas por meio dos canais tradicionais”, ressalta o executivo.

“A parceria com o Mercado Livre e com a Pitzi possibilita uma retomada no mercado de seguros para celulares. Sem dúvida esses acordos trarão bons frutos e nos colocarão em uma posição de destaque nesse segmento”, afirma Patricia Siequeroli, diretora técnica de Seguros Gerais da seguradora.

N.F.

Revista Apólice