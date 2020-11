Acelerar a inovação no mercado de seguros encontrando soluções diferenciadas para impulsionar o desenvolvimento do setor. Com esse objetivo a área de Inovação da Mapfre deu início a seis projetos por meio de Provas de Conceitos (PoCs) e/ou pilotos, após concluir um processo de seleção de startups iniciado em abril.

O primeiro projeto, que acaba de ser finalizado, tinha como foco melhorar a presença digital dos parceiros da seguradora, gerando novas oportunidades de negócios. Conduzida pela startup Yunki, uma plataforma de marketing digital que integra diversos canais, a iniciativa envolveu parceiros de negócios, entre eles corretores e oficinas que atuam com a companhia.

Os resultados foram tão positivos que a incorporação da solução será estudada pela empresa. Com o sistema, em apenas um mês, houve aumento de 173% no número de interações com os parceiros, crescimento de 20% no volume de ligações e avanço de 102% no acesso ao website.

Além do acesso à ferramenta, os parceiros participaram de sessões de mentoria para orientá-los como aproveitar ao máximo o potencial do mundo digital. Ao longo do projeto, corretores e oficinas relataram aumento da procura e de leads provenientes do ambiente digital e o fechamento de novos negócios “Já notamos melhora no engajamento nas nossas redes e pretendemos evoluir mais” afirma Rafael Chrispim, da corretora ANT Seguros. “Esse projeto inovador foi importante porque nos mostrou o caminho. Recebemos as orientações necessárias para reforçar nossa presença no mundo digital”, destaca André Massaro, da oficina Massaro.

“Diante do isolamento social, as ferramentas tecnológicas se tornaram ainda mais relevante. Agimos rápido e convidamos as startups a desenvolver iniciativas para enfrentar nossos desafios”, explica Flávia Varga, head de Inovação da Mapfre. “O mercado é bastante carente, o que pode ser uma oportunidade para a companhia, uma vez que, com orientação e ferramentas adequadas, os parceiros terão seus negócios muito mais divulgados”, destaca.

Até dezembro, mais cinco projetos estão sendo desenvolvidos, permitindo à Mapfre acelerar a adoção de novas tecnologias e responder às necessidades do mercado com agilidade. “A mentalidade de um projeto ágil é muito diferente do tradicional, pois imprime um ritmo mais adequado às mudanças constantes pelas quais estamos passando. A ideia é fazer com que cada vez mais este tipo de projeto faça parte da rotina da companhia. Para isso, já está previsto para o primeiro trimestre de 2021 mais uma rodada de busca de startups” afirma Flavia.

O projeto faz parte da estratégia Mapfre Open Innovation, iniciativa global que integra um conjunto de ações por meio de dois elementos principais: inovação estratégica e disruptiva. Atualmente a empresa possui 11 escritórios de inovação no mundo e o Brasil abriga um deles.

