O Conselho de Administração da Seguros Sura Brasil informou que Jorge Andrés Mejía foi nomeado como o novo presidente da companhia, e a partir do dia 1º de dezembro sucederá Thomas Batt. A nomeação está sujeita a aprovação da Susep.

Jorge Mejía, que faz parte da Suramericana a 26 anos, passou por diferentes cargos, primeiro na Colômbia e nos últimos seis anos como presidente da companhia no Panamá, onde liderou a evolução da empresa, desde o desenvolvimento de novas soluções, acessos e canais, à consolidação como gestora de tendências e riscos, assim como diversas iniciativas para o crescimento, fidelização e atração de clientes em diferentes linhas de negócio.

“O conhecimento do negócio e a ampla trajetória de Jorge na empresa serão de grande contribuição para a Seguros Sura Brasil continuar se posicionando para capacitar as organizações e pessoas em um mercado tão relevante, e assim contribuir para a consolidação da nossa estratégia como gestores de tendências e riscos”, comenta Juana Francisca Llano, presidente da Suramericana.

Nesse sentido, o executivo terá como prioridade em seu novo cargo consolidar o talento humano da equipe da companhia, continuar com a expansão da seguradora nas diferentes regiões do País e diversificar o portfólio de soluções para continuar entregando bem-estar para as pessoas e competitividade para as empresas no Brasil.

“Meu agradecimento ao Conselho de Administração e à Suramericana por esta nomeação e pela confiança diante de um desafio que assumo com todo meu entusiasmo e compromisso. O Brasil está cheio de oportunidades e tudo o que foi construído pela equipe é muito valioso, um ponto de partida excepcional para continuarmos crescendo juntos. Agradeço a todos que me acompanharam na Seguros Sura Panamá com seu talento humano e dinamismo para alcançar grandes transformações”, afirma Mejía.

O executivo é engenheiro elétrico (UPB, Colombia), mestre em Administração de Empresas (Inalde Business School, Colombia), com estudos avançados em coach ontológico em Newfield. Durante a sua trajetória na Seguros Sura Colômbia, foi gerente do Centro Regional da Seguradora de Riscos de Trabalho (ARL SURA).

Novo vice-presidente Financeiro

O Conselho de Administração da companhia também nomeou Daniel Betancur como vice-presidente Financeiro da empresa, cargo que foi ocupado por Roberto Chateaubriand até o dia 13 de novembro deste ano. Betancur é colombiano, engenheiro mecatrônico (EIA) com mestrado em Administração Financeira (EAFIT), iniciou sua carreira há nove anos na Seguros Sura Colômbia e atualmente é diretor de Finanças Corporativas da Suramericana.

Da mesma forma, avança o processo seletivo para a nomeação do novo vice-presidente de Talentos Humanos da empresa no Brasil, cargo temporariamente confiado à líder de equipe Luciana Lopardo. Nos próximos dias também começam os processos de seleção para a presidência da companhia no Panamá e para a diretoria de Finanças Corporativas da Suramericana.

N.F.

Revista Apólice